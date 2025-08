Ulrich Gábor: Egy egész közösség évtizedes munkájának elismerése ez a díj

Tíz jelölt közül végzett az első helyen Ulrich Gábor az „Év Embere” szavazáson. A Teol.hu és a Tolnai Népújság olvasói a dombóvári vállalkozóra adták a legtöbb voksot. A győztes péntek délelőtt a dombóvári városházán vette át az elismerést – egy díszoklevelet és egy gravírozott üvegplakettet – Rónai Gábortól, a Teol.hu vezető szerkesztőjétől, illetőleg Pintér Szilárdtól, Dombóvár polgármesterétől.

Ulrich Gábor a Teol.hu vezető szerkesztőjétől, Rónai Gábortól és Pintér Szilárd polgármestertől vette át az elismerést, egy oklevelet és egy üvegplakettet

Fotó: Makovics Kornél

A jelöltek között volt Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke, Bai Erzsébet, a Szelíd Ráktérítő Klub vezetője, dr. Barta Anita, a Barta Cégcsoport tulajdonosa és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének vármegyei elnöke, Horváth Tibor, tolnai kékfestőmester, Kindl Gábor, a magyar média meghatározó szereplője, Kólya József, az építőipar kiemelkedő vállalkozója, a Tam-Bau Kft. tulajdonosa, Kőszegi László, az Agrokémia Kft. tulajdonosa, dr. László Eszter, orvos és közösségi vezető és Vesztergombi Csaba, szekszárdi borász.

Ulrich Gábor: ez a díj az évtizedes munka elismerése

„Mondhatjuk, hogy tíz évvel ezelőtt indult a pályafutásunk, ha lehet ezt így megfogalmazni – mondta Ulrich Gábor a díj átvétele után. – Egy szilveszteri mókás programot szerveztünk elsőre, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoztak. Ismerősök, barátok, támogatók álltak mellénk, így pedig egyre erősebbek lettünk. Ezután találtuk ki, hogy ha már ekkora munkát belefektettünk, akkor próbáljunk valamit beletenni a közösbe. Egymás között, Facebookon szerveződve létrehoztuk azt a kis programot, amelynek keretében játszóteret takarítottunk, vállalkozó ismerősökkel óvodában klímát szereltünk be, közösségi programok után szemetet szedtünk. Apró léptekkel haladtunk előre, s igazából ez a díj most ezt az évtizedes munkát koronázta meg. Bár most én állok itt, és én vettem át, ez igazából egy csapatmunka, mindenkinek jár az elismerés, a köszönet, a hála. Nagy megtiszteltetés ez mindannyiunk számára. Folytatjuk, amit elkezdtünk és igyekszünk meghálálni a bizalmat” – tette hozzá Ulrich Gábor.

Pintér Szilárd polgármester úgy fogalmazott, hogy ez az elismerés egyúttal felelősség is. A városvezető hozzátette, számukra is nagy büszkeség ez az elismerés, hiszen ezáltal is Dombóvárra irányul a figyelem, visszaigazolva azt, hogy az egész város egy építő, összetartó közösség.