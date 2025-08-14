augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

23°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vajon mi célt szolgálhatott?

1 órája

Rémísztő dologra bukkantak Szekszárd határában (képgaléria)

Címkék#építmény#Urbex#Szekszárd

Teol.hu

Különleges, kísérteties látványra figyeltek fel a szekszárdi Bati-kereszt kilátóhoz vezető út erdős szakaszán: egy régi, valószínűleg egykori vasúti kocsi áll magára hagyva, ami korábban tanyaként is szolgálhatott. A különleges menedékről készült fotók a Urbex – Elhagyatott épületek Magyarországon Facebook-csoportban váltak ismertté.

Kísértetjárta hellyé változott az egykori menedék

Fotók: Facebook/ Urbex – Elhagyatott épületek Magyarországon

A képeken jól látható, hogy a kocsi környezetében egy nagy tartály is áll beton talapzaton, valószínűleg esővíz gyűjtésére használták. A menedék állapota és elhagyatottsága arra utal, hogy már évek óta nem látogatták.

A hely különlegessége a retró hangulat és a természetbe olvadó, elhagyatott építmény kombinációjában rejlik, ami igazi csemegévé teszi az urbex rajongói számára. Ön látta már ezt a különleges menedéket a Bati-kereszt közelében?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu