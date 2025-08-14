1 órája
Rémísztő dologra bukkantak Szekszárd határában (képgaléria)
Különleges, kísérteties látványra figyeltek fel a szekszárdi Bati-kereszt kilátóhoz vezető út erdős szakaszán: egy régi, valószínűleg egykori vasúti kocsi áll magára hagyva, ami korábban tanyaként is szolgálhatott. A különleges menedékről készült fotók a Urbex – Elhagyatott épületek Magyarországon Facebook-csoportban váltak ismertté.
Kísértetjárta hellyé változott az egykori menedékFotók: Facebook/ Urbex – Elhagyatott épületek Magyarországon
A képeken jól látható, hogy a kocsi környezetében egy nagy tartály is áll beton talapzaton, valószínűleg esővíz gyűjtésére használták. A menedék állapota és elhagyatottsága arra utal, hogy már évek óta nem látogatták.
A hely különlegessége a retró hangulat és a természetbe olvadó, elhagyatott építmény kombinációjában rejlik, ami igazi csemegévé teszi az urbex rajongói számára. Ön látta már ezt a különleges menedéket a Bati-kereszt közelében?