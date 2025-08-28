300 milliárdos útfejlesztés és más gigaprojektek várnak Tolnára

A napokban hozták nyilvánosságra a kormányhatározatot, amely a következő tíz év fejlesztési terveit tartalmazza, és bemutatja, milyen beruházások várhatók 2035 végéig. Az érintett fejlesztési területek megvalósulási tervei körvonalazódni látszanak, bár még sok a kérdés. Tolnában az útfejlesztésen van az egyik fókusz.

Tolna vármegyében is milliárdos útfejlesztések várhatók.

Fotó: Mártonfai Dénes

Tolna vármegye jövője: ezek a beruházások formálhatják a térséget

Általánosságban a nyilvánosságra hozott tervekből és számokból jól látható, hogy a kormány a következő évtizedben nemcsak utakra és iskolákra akar költeni, hanem kiemelt fejlesztéseket tervez a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a sport és a kultúra területén is. A következő tíz évben régóta várt fejlesztések végére kerülhet pont.

Néhány kiemelt beruházás:

Tamásiban új tornaterem és tanuszoda készülhet a gyerekek számára, mintegy 2 milliárd forintos fejlesztéssel.

Paks a következő években komoly fejlesztéseken megy keresztül: a városban új közlekedési összekötő utak épülnek, köztük a 6237-es és 6238-as jelű utak, valamint a város északi részének bekötése a főúthoz. Emellett a közszolgáltatások és intézmények is megújulnak: a Vízirendészeti Rendőrőrs felújítása, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és az Integrált Központ létrehozása jelentős előrelépést hoz a helyiek mindennapjaiban. A sportinfrastruktúra fejlesztése is napirenden van, például az Atomerőmű Sportegyesület labdarúgó épületét felújítják, így Paks egyszerre válik biztonságosabbá, élhetőbbé és modernebb várossá.

A paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése is a tervek között szerepel.

Fotó: Czifra István Sándor / II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium ma a megye legnagyobb szakképző intézménye, melynek fő profilja a műszaki és szolgáltatóipari szakemberek magas színvonalú képzése, illetve a rendészeti és a honvédelmi képzési ágazat is szerepel a palettájukon. A szekszárdi intézmény felújítására 1,245 milliárd forintot szán a kormánytervezet. A tervezett szekszárdi elkerülő út kiépítése még tovább tehermentesíti a belvárost a tranzitforgalomtól, emellett további oktatási és sportlétesítmények is megújulnak. A Kajak-Kenu Sportegyesület csónakházának fejlesztése hozzájárulhat a város közösségi életének és infrastruktúrájának modernizálásához, élhetőbbé téve Szekszárdot a lakók és a látogatók számára egyaránt.