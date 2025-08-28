40 perce
300 milliárdos útfejlesztés és más gigaprojektek várnak Tolnára
Milliárdos összegek érkeznek Tolna vármegyébe is: Szekszárdon elkerülő út és iskolafelújítás, Pakson új központ és közlekedésfejlesztés, Tamásiban uszoda és kerékpárút valósulhat meg a tervek szerint. Várhatóan a legnagyobb tétel, egy 300 milliárdos útfejlesztés Mágocs és Szászvár térségében.
A napokban hozták nyilvánosságra a kormányhatározatot, amely a következő tíz év fejlesztési terveit tartalmazza, és bemutatja, milyen beruházások várhatók 2035 végéig. Az érintett fejlesztési területek megvalósulási tervei körvonalazódni látszanak, bár még sok a kérdés. Tolnában az útfejlesztésen van az egyik fókusz.
Tolna vármegye jövője: ezek a beruházások formálhatják a térséget
Általánosságban a nyilvánosságra hozott tervekből és számokból jól látható, hogy a kormány a következő évtizedben nemcsak utakra és iskolákra akar költeni, hanem kiemelt fejlesztéseket tervez a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a sport és a kultúra területén is. A következő tíz évben régóta várt fejlesztések végére kerülhet pont.
Néhány kiemelt beruházás:
Tamásiban új tornaterem és tanuszoda készülhet a gyerekek számára, mintegy 2 milliárd forintos fejlesztéssel.
Paks a következő években komoly fejlesztéseken megy keresztül: a városban új közlekedési összekötő utak épülnek, köztük a 6237-es és 6238-as jelű utak, valamint a város északi részének bekötése a főúthoz. Emellett a közszolgáltatások és intézmények is megújulnak: a Vízirendészeti Rendőrőrs felújítása, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és az Integrált Központ létrehozása jelentős előrelépést hoz a helyiek mindennapjaiban. A sportinfrastruktúra fejlesztése is napirenden van, például az Atomerőmű Sportegyesület labdarúgó épületét felújítják, így Paks egyszerre válik biztonságosabbá, élhetőbbé és modernebb várossá.
A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium ma a megye legnagyobb szakképző intézménye, melynek fő profilja a műszaki és szolgáltatóipari szakemberek magas színvonalú képzése, illetve a rendészeti és a honvédelmi képzési ágazat is szerepel a palettájukon. A szekszárdi intézmény felújítására 1,245 milliárd forintot szán a kormánytervezet. A tervezett szekszárdi elkerülő út kiépítése még tovább tehermentesíti a belvárost a tranzitforgalomtól, emellett további oktatási és sportlétesítmények is megújulnak. A Kajak-Kenu Sportegyesület csónakházának fejlesztése hozzájárulhat a város közösségi életének és infrastruktúrájának modernizálásához, élhetőbbé téve Szekszárdot a lakók és a látogatók számára egyaránt.
Tolna vármegye településeit tehermentesítő útfejlesztések
A kormányzati dokumentum szerint a 300 milliárd forintos útfejlesztés is mérföldkő lehet a dél-dunántúli régió életében: az M9-es út tehermentesíti a kisebb falvakat a mindennapos tranzitforgalomtól, gyorsabb összeköttetést biztosít Szekszárd és Kaposvár között, és bekapcsolja a Mágocs–Szászvár térséget a régiós közlekedési vérkeringésbe, erősítve a gazdasági integrációt. A településeken a csökkenő tranzitforgalom nyomán mérséklődik a zaj és a por, a biztonságosabb utak pedig élhetőbbé teszik a falvakat, miközben javul az elérhetőség és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés a térségben.
Térségi kerékpárutak: új utak a Tolna megyei közlekedésben
A térség közlekedésfejlesztésének fontos elemei a kerékpárutak is, amelyek nemcsak biztonságosabbá teszik a helyi közlekedést, hanem a turizmust is élénkíthetik. A Tamási–Dombóvár szakaszon és a Tamási–Hőgyész útvonalon tervezett fejlesztések révén a biciklisek kényelmes és biztonságos körülmények között közlekedhetnek majd a települések között.
Mindezek a jelentős beruházások közel 25 milliárdos összegből valósulhatnak meg a tervek alapján.
Az elkövetkező évek fejlesztései jelentős mértékben alakíthatják Tolna vármegye és a régió településeinek életét. Az utak, intézmények és kerékpárutak modernizálása nemcsak a közlekedést és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítja, hanem a települések élhetőségét és gazdasági vonzerejét is növeli.