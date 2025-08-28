augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Készen állnak a tervek

1 órája

300 milliárdos útfejlesztés és más gigaprojektek várnak Tolnára

Címkék#terv#térség#Paks#Szekszárd#útfejlesztés#Tolna#kerékpárút#út

Milliárdos összegek érkeznek Tolna vármegyébe is: Szekszárdon elkerülő út és iskolafelújítás, Pakson új központ és közlekedésfejlesztés, Tamásiban uszoda és kerékpárút valósulhat meg a tervek szerint. Várhatóan a legnagyobb tétel, egy 300 milliárdos útfejlesztés Mágocs és Szászvár térségében.

Keszán-Dopita Tünde

A napokban hozták nyilvánosságra a kormányhatározatot, amely a következő tíz év fejlesztési terveit tartalmazza, és bemutatja, milyen beruházások várhatók 2035 végéig. Az érintett fejlesztési területek megvalósulási tervei körvonalazódni látszanak, bár még sok a kérdés. Tolnában az útfejlesztésen van az egyik fókusz.

útfejlesztés
Tolna vármegyében is milliárdos útfejlesztések várhatók.
Fotó: Mártonfai Dénes

Tolna vármegye jövője: ezek a beruházások formálhatják a térséget

Általánosságban a nyilvánosságra hozott tervekből és számokból jól látható, hogy a kormány a következő évtizedben nemcsak utakra és iskolákra akar költeni, hanem kiemelt fejlesztéseket tervez a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a sport és a kultúra területén is. A következő tíz évben régóta várt fejlesztések végére kerülhet pont. 

Néhány kiemelt beruházás:

Tamásiban új tornaterem és tanuszoda készülhet a gyerekek számára, mintegy 2 milliárd forintos fejlesztéssel.

Paks a következő években komoly fejlesztéseken megy keresztül: a városban új közlekedési összekötő utak épülnek, köztük a 6237-es és 6238-as jelű utak, valamint a város északi részének bekötése a főúthoz. Emellett a közszolgáltatások és intézmények is megújulnak: a Vízirendészeti Rendőrőrs felújítása, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és az Integrált Központ létrehozása jelentős előrelépést hoz a helyiek mindennapjaiban. A sportinfrastruktúra fejlesztése is napirenden van, például az Atomerőmű Sportegyesület labdarúgó épületét felújítják, így Paks egyszerre válik biztonságosabbá, élhetőbbé és modernebb várossá.

Tolna fejlesztések
A paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése is a tervek között szerepel.
Fotó: Czifra István Sándor / II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

A Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium ma a megye legnagyobb szakképző intézménye, melynek fő profilja a műszaki és szolgáltatóipari szakemberek magas színvonalú képzése, illetve a rendészeti és a honvédelmi képzési ágazat is szerepel a palettájukon. A szekszárdi intézmény felújítására 1,245 milliárd forintot szán a kormánytervezet. A tervezett szekszárdi elkerülő út kiépítése még tovább tehermentesíti a belvárost a tranzitforgalomtól, emellett további oktatási és sportlétesítmények is megújulnak. A Kajak-Kenu Sportegyesület csónakházának fejlesztése hozzájárulhat a város közösségi életének és infrastruktúrájának modernizálásához, élhetőbbé téve Szekszárdot a lakók és a látogatók számára egyaránt.

Tolna vármegye településeit tehermentesítő útfejlesztések

A kormányzati dokumentum szerint a 300 milliárd forintos útfejlesztés is mérföldkő lehet a dél-dunántúli régió életében: az M9-es út tehermentesíti a kisebb falvakat a mindennapos tranzitforgalomtól, gyorsabb összeköttetést biztosít Szekszárd és Kaposvár között, és bekapcsolja a Mágocs–Szászvár térséget a régiós közlekedési vérkeringésbe, erősítve a gazdasági integrációt. A településeken a csökkenő tranzitforgalom nyomán mérséklődik a zaj és a por, a biztonságosabb utak pedig élhetőbbé teszik a falvakat, miközben javul az elérhetőség és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés a térségben.

Térségi kerékpárutak: új utak a Tolna megyei közlekedésben

A térség közlekedésfejlesztésének fontos elemei a kerékpárutak is, amelyek nemcsak biztonságosabbá teszik a helyi közlekedést, hanem a turizmust is élénkíthetik. A Tamási–Dombóvár szakaszon és a Tamási–Hőgyész útvonalon tervezett fejlesztések révén a biciklisek kényelmes és biztonságos körülmények között közlekedhetnek majd a települések között.

kerékpárút fejlesztések Tolnában
A tervezett fejlesztések révén a biciklisek kényelmes és biztonságos összeköttetéshez juthatnak a települések között Tolna vármegyében is.
Fotó: Peter Dazeley /Getty Images 

Mindezek a jelentős beruházások közel 25 milliárdos összegből valósulhatnak meg a tervek alapján.

Az elkövetkező évek fejlesztései jelentős mértékben alakíthatják Tolna vármegye és a régió településeinek életét. Az utak, intézmények és kerékpárutak modernizálása nemcsak a közlekedést és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítja, hanem a települések élhetőségét és gazdasági vonzerejét is növeli. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu