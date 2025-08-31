Útfelújítás kezdődött – jelentős forgalomkorlátozásra kell készülni

Zombán megkezdődött a Kossuth Lajos utca teljes hosszának felújítása a Magyar Falu Útfelújítási Program keretében. A munkálatok 2025. augusztus 25-én indultak, és várhatóan október második felében fejeződnek be – tájékoztat közösségi oldalán Zomba Község Önkormányzata.

Fotó: Illusztráció/Facebook

Az aszfaltszőnyeg építésének lesz egy 7–8 napos, kiemelten intenzív szakasza, várhatóan szeptember második felében, amikor a kijárás és bejárás napközben (8–17 óra között) korlátozva lesz. A pontos dátumról az önkormányzat külön tájékoztatást ad. A kapubejárók szintbeli összekötése a felújítás végén történik meg, burkolattól függő technológiával. A beruházást a Magyar Közút NZrt. végzi.

Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét és együttműködését a munkálatok idejére.