Kreatív uzsonnásdoboz

1 órája

Mit egyen a gyerek, hogy az ne csak finom, hanem egészséges is legyen?

Címkék#gyümölcs#gyerek#szendvics#étel

Nemcsak az iskolatáskát kell feltölteni, hanem az is lényeges, hogy mit egyen a gyerek napközben. Mutatunk néhány tippet a kreatív uzsonnásdobozok összeállításához.

Teol.hu

Az iskolakezdés egyben azt is jelenti, hogy újraindul a szülők egyik mindennapos kihívása: mit tegyünk a gyerekek uzsonnásdobozába, hogy ne csak egészséges legyen, hanem tényleg örömmel is egyék meg? Jó hír, hogy nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni ahhoz, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat. Néhány apró trükkel könnyen a „bento box”, azaz a japán stílusú uzsonnásdoboz mestereivé válhatunk, amelyek arra az ötletre épülnek, hogy több elemből álló harapnivalókból állítjuk össze a dobozt. Íme 4+1 egyszerű tipp a Ramatól.

Uzsonnásdoboz-variációk
Egy tartalmas uzsonnásdobozban több típusú élelmiszernek helye van. Fotó: Rama

1. Mitől jó egy szendvics?

A szendvics az uzsonnásdoboz egyik legpraktikusabb alapja, de korántsem kell mindig ugyanolyannak lennie. A kenyérfajták, a szendvicsalapok variálásával (például teljes kiőrlésű, magos, rozsos, bagett, tortilla) máris új ízvilágot kapunk, de a töltelékekkel is bátran lehet kísérletezni: a klasszikus párosítások mellett kipróbálhatunk házi készítésű, értékes zsírsavakban gazdag margarin alapú zöldséges krémeket, fűszeres csirkemellet, grillezett zöldségeket vagy akár gyümölcsös kombinációkat is.

2. Formák, amik feldobják a napot

Bármilyen hagyományos tízórai, uzsonna átalakulhat mókás finomsággá. Egy egyszerű szendvics vagy süteménykiszúróval pillanatok alatt készíthetünk szíveket, csillagokat vagy akár állatformákat. Nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni, a lényeg, hogy játékosak legyenek. Ugyanez kipróbálható sajtszeletekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is. Ha egy szendvics mosolygó arcot kap uborkaszeletből és paradicsomból, vagy a sajtcsillagok mellett répa-holdacska is kerül a dobozba, a gyerekek szinte észrevétlenül eszik meg a zöldséget.

3. Csempésszünk az uzsonnásdobozba egészséges alternatívákat

Az uzsonnásdoboz remek lehetőség arra, hogy észrevétlenül egészségesebb hozzávalókat csempésszünk a gyerekek étrendjébe. A kedvenc ételeket kiegészíthetjük apróra vágott zöldségekkel – például reszelt répával vagy cukkinivel a szendvicskrémben –, a hagyományos felvágottak helyett pedig választhatunk sovány húsokat, tojást vagy hüvelyesekből készült pástétomot. A friss gyümölcsöket kisebb darabokra vágva, vidám formákba rendezve sokkal szívesebben fogyasztják el, a ropogós magvak vagy teljes kiőrlésű kekszek pedig egészséges nassolnivalóként működnek.

4. Kis adag, de nagy változatosság

A „bento box” stílus egyik legnagyobb előnye, hogy többféle apró falat fér bele, így minden falat más ízélményt nyújt. A fő szendvics mellé tehetünk egy marék bogyós gyümölcsöt, néhány ropogós zöldséghasábot, egy kis pohár joghurtot vagy pár szem mandulát, mogyorót. A változatosság nemcsak a gyerekek figyelmét köti le, de abban is segít, hogy kiegyensúlyozottabban táplálkozzanak, hiszen így egyszerre többféle tápanyagot és vitamint fogyasztanak el.

+1. Kezdjük kicsiben a kreativitást

Nem szükséges rögtön mesterműveket alkotni, a titok, hogy fokozatosan vezessük be a kreatív elemeket. Elég lehet az elején színes szilikon formákat használni az ételek elkülönítéséhez, vagy egy színes doboz közös kiválasztása. Ahogy egyre magabiztosabbak leszünk, jöhetnek a bonyolultabb figurák és színkombinációk, a zöldségnyársak és az aranyos kiegészítők. Vonjuk be nyugodtan a gyerekeket is, akik ha maguk dönthetik el, milyen feltéteket szeretnének a szendvicsükbe, vagy milyen formát kapjon a kenyér, sokkal lelkesebben fogják megenni az uzsonnát. Hétvégén közösen is készíthetünk próbadobozokat, ahol mindenki kipróbálhatja a saját ötleteit. Ez nemcsak a gyerekek kreativitását fejleszti, hanem közös élményt is ad, ami megkönnyíti a hétköznapokat.

Gyorsan elkészíthető recepteket itt talál.

 

