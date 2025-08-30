Kiskerteket dézsmálnak a vadak Tolna több településén, ki fizeti a kárt?

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a vadak által okozott károk száma Szekszárdon és több településen is. Az állatok veteményeseket és szőlősorokat tesznek tönkre, sőt van, hogy a társasházas övezetekben is tiszteletüket teszik. A vadak elleni védekezés egyik formája a terelővadászat, amit rendszeresen tartanak a Szekszárd környéki területeken. De vajon az okozott kárt ki téríti meg?

Egyre bátrabban merészkednek be a települések közelébe a vadak, megdézsmálják a kiskerteket

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Vadkár van, de kié a felelősség, ki fizeti meg a kárt?

A kertben vagy gyümölcsösben okozott károk közül a szarvas, az őz, a vaddisznó által okozott pusztítást a törvény vadkárnak nevezi. A szabályozás egyértelmű: a felelősség alapvetően azt a vadászatra jogosultat terheli, akinek a területén a kár bekövetkezett. A kártérítés tehát jár, de csak akkor, ha a gazda a jogszabályban rögzített feltételeket betartja – tájékoztatta lapunkat Király István, a Tolna vármegyei vadászkamara titkára.

Nem elég a károkozás tényét bizonyítani – a földhasználónak segítenie kell a megelőzést is. Ez jelentheti a villanypásztor, riasztó eszközök használatát, vagy akár a vadászatra jogosulttal való egyeztetést. Ha ezek hiányoznak, a szakértő a kár egy részét a gazda terhére írhatja.

Lépésről lépésre a vadkár bejelentése

Vadkár bejelentésnél az első és legfontosabb lépés az írásbeli közlés a vadászatra jogosulttal. Ezt a kár észlelésétől számított 5 napon belül kell megtenni. Ha nincs egyezség, újabb 5 nap áll rendelkezésre a jegyzőhöz fordulni, aki szakértőt rendel ki. A szakértő a kirendeléstől számított 5 napon belül köteles felmérni a károkat, így viszonylag gyorsan elindulhat a folyamat.

A jegyzőnél indított eljárás 3000 forint illetékbe kerül (általában illetékbélyeg formájában). Emellett a kérelmezőnek kell előlegezni a szakértő díját, amely több tízezer forintra is rúghat, de a végén a felek közösen viselik, a megállapodás vagy a bírósági döntés alapján.

A szakértői jegyzőkönyv birtokában a jegyző igyekszik egyezséget létrehozni. Ha ez sikerül, határozatban rögzítik. Ha nem, akkor az ügy megszűnik, és 30 napon belül bíróság elé vihető. A legtöbb gazda azért veszít, mert kicsúszik az 5 napos határidőből. Másik tipikus hiba, hogy nem tesz eleget a megelőzési kötelezettségének.