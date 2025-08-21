Vágó Bernadett rangos kitüntetést kapott

Állami elismerésben részesült Vágó Bernadett. A Budapesti Operettszínház színművésznője magas színvonalú szakmai munkájáért a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. A díjat kedden a Pesti Vigadóban adta át Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Vágó Bernadett a Pesti Vigadóban, az elismerés átadása után, kezében az oklevéllel

Fotó: Bartos Gyula / KIM

Vágó Bernadett neve jól ismert vármegyénkben

Bár Zalaegerszegen született, de Szekszárd városában végezte általános- és középiskolai tanulmányait. A Garay János Ének Zenei Általános Iskolában ismerkedett a számokkal, betűkkel, és nem utolsósorban a hangokkal, a zenével. Már 1991-ben a Cinegemadár népdaléneklési verseny egyik gyermek szólistája volt. Majd az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközép- iskola padjait koptatta négy évig, az érettségi után pedig gyógyszerész asszisztensnek tanult. A szakma felé a családi hagyományok terelték, szülei ugyanis gyógyszerészek.

Szíve azonban a kották elé csábította. Beiratkozott a Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolájába, a Bartók Béla Konzervatóriumba. A „konziból” az Operett Színház musical stúdiójába vezetett útja. Országos visszhangot kiváltó karrierje emlékezetes huszárvágással indult: Szinetár Dóra helyére kellett beugrania a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Rómeó és Júlia című musicalba, rögtön a címszerepbe. Azóta neve folyamatosan ott szerepel a legkiválóbb művészek között. Érdekesség, hogy 2019-ben az Alisca Borrend is tagjai közé avatta. Facebook bejegyzésében így fejezte ki örömét: „Köszönöm a családom, barátaim, kollégáim támogatását, azt, hogy hisznek, bíznak bennem, s ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a megtisztelő kitüntetést a kezemben tarthatom.”