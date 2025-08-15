augusztus 15., péntek

Valami mindig van, de nem az igazi

Címkék#Rajkin#média#jegyzet

Kutny Gábor
A kép illusztráció.

Valami van – mondta egy kedves kollégám. De nem az igazi – vágtam rá és összemosolyogtunk. Mind a ketten régen túl vagyunk a kamaszkoron, nem nagyon lepődünk meg a világ dolgain, láttunk már „értékeket” fel- és letűnni. Aztán arról beszéltünk milyen értékválságban van a világ, de vannak remekművek, melyek kiállják az idő próbáját és generációk számára nyújthattak szórakozást. No meg persze okulást is egyúttal. Abban is egyetértettünk, hogy a tömegfogyasztásra szánt médiatermékekre holnap már kevesen fognak emlékezni, de sajnos az értéktelenség értéktelenséget szül. Valami van – mondta Rajkin –, valami mindig van.., de nem az igazi.

 

