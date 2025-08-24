Mennyit fizet a főnök, ha hétvégén is dolgoztat?

Az egyik olvasónk a kereskedelemben dolgozik, egy másik pedig étteremben. A vasárnapi munka vagy a munkaszüneteken végzett munka a munkáltató által nincs mindig elszámolva, vagyis nem kapnak érte plusz bért. Kérdésük: jogosan teszik-e ezt?

Vasárnapi munka vagy a munkaszüneti napon végzett munka után nem mindenkinek jár száz százalékos borpótlék

Vasárnapi munka: többféle elszámolása van

A vasárnapok, munkaszüneti napok kiemelt státuszát elsősorban az általános munkarend törvényi fogalma biztosítja. Előfordul ugyanakkor, hogy a munkavállaló munkaidejét nem az általános munkarend szerint osztják be, például mert a munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz, ami lehetőséget ad arra, hogy az egyes munkanapokra eltérő mértékben, illetve (korlátozásokkal) a hét bármely napján elrendeljen munkaidőt. Ilyen többek között a kereskedelmi, idegenforgalmi, egészségügyi terület – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi jogász.

De csak a törvényben meghatározott munkavállalói csoportoknak osztható be rendes munkaidő vasárnapra. Ide tartoznak a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, idényjellegű, megszakítás nélküli vagy több műszakos tevékenység körében, a készenléti jellegű munkakörben, társadalmi közszükségletet kielégítő munkakörök.

Munkaszüneti pótlékra az a munkavállaló jogosult, aki munkaszüneti napon munkát végez, a pótlék egyaránt és azonos mértékben jár annak, aki munkaszüneti napon rendes munkaidőt, illetve annak, aki rendkívüli munkaidőt teljesít.

Fontos azonban, hogy ugyanazon munkaórák tekintetében senkit nem illethet meg egyszerre vasárnapi és munkaszüneti napi pótlék is. Mit jelent mindez? Amennyiben a munkavállaló vasárnapra eső munkaszüneti napon, illetve húsvétvasárnap vagy pünkösdvasárnap végez munkát, részére munkaszüneti napi pótlékot kell fizetni, vasárnapi pótlékot azonban nem, de jól látható, hogy ez magasabb összeget jelent.