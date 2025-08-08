Vasárnapi program: Völgy piac a Sötétvölgyben

Péterbencze Eszter, a Völgy piac szervezője elmondta, most közel hatvan árus jelezte, hogy jön a szokásos kínálattal. Idény zöldségekből, gyümölcsökből talán több lesz a megszokottnál.

Nagyon szép környezetben, Sötétvölgyben várják vasárnap a Völgy piacra látogató érdeklődőket a termelők

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: Forrás: Tolnai Népújság/archív

Jönnek a házi sajt készítők, kovászos kenyeret, lekvárt, füstölt termékeket, szörpöt, házi réteseket, mézes és chilis készítményeket előállítók, és a kerámiák, lakásdíszek, textiltermékek, gyógynövények között is lehet majd válogatni. Jó hangulatú termelői piacra számítanak az őstermelők és a szervezők is.

Mindenkit szeretettel várnak délelőtt 9 és 13 óra között a Szekszárd melletti Sötétvölgyben.