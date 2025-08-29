Megosztotta a faddiakat a bölcsődei botrány – így zárult a lakossági fórum

Mérsékelt érdeklődés volt jellemző Faddon a művelődési ház nagytermében meghirdetett lakossági fórumon, amikor Bordács József polgármester tájékoztatást adott a lakóssági fórumon a nyáron történtekről. A vélelmezett gyermekbántalmazásnak nagyobb volt a visszhangja, mint maga az eset. A lakossági fórumra pedig azért volt szükség, mert több hamis és félinformációkra alapuló hír jelent meg a közösségi médiában a bölcsődében történt eset kapcsán.

A faddi bölcsődében történt a vélelmezett gyermekbántalmazás

Fotó: Makovics Kornél

Vélelmezett gyermekbántalmazás: a bölcsődei nevelő feljelentette a másikat

Nézzük sorba, mi is történt: a Faddi Kismanók Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde intézményében még április végén az egyik bölcsődei nevelő - a másik nevelő szerint - bántalmazta a kisgyermeket. Emiatt a bölcsődei nevelő bejelentést tett az intézményvezető felé. Az óvoda és bölcsőde főigazgatója az esetet kivizsgálta, ennek az eredménye pedig a következő lett: mivel az új - a múlt év őszén elfogadott - gyermekvédelmi törvény azt írja elő, ha már a vélelmezés gyanúja fennáll, egy esetleges gyermekbántalmazással kapcsolatban, akkor annak súlyos munkajogi következménye van. A megvádolt nevelő fegyelmi büntetést kapott. Ezt követően a vármegyei kormányhivatal hatósági osztálya is vizsgálatot tartott, mely már lezárult és jegyzőkönyv is készült róla, és a határidőt betartva az intézmény ennek megfelelően járt el. A megvádolt nevelőt azonnal hatállyal felfüggesztették az állásából.

A közösségi médiában sok félinformációra negatív hozzászólások jelentek meg

Közben a közösségi médiában felkapták a történetet a hozzászólók és számtalan rosszindulatú megjegyzés érte az intézményt. Bordács József polgármester elmondta, többek között ez volt az egyik oka annak, hogy lakóssági fórumot hívtak össze, hogy mindenki elmondhassa a véleményét és tisztázni tudják a történteket. A polgármester hangsúlyozta, az óvoda és a bölcsőde működésével, pedagógusaival, nevelőivel soha semmilyen gond nem volt, panasz rájuk sosem érkezett. Az említett intézményekben a szakmai munka kifogástalan, a szülők örömmel hozták ide a gyermekeiket.

A közösségi médiában megjelent félinformációkra alapozott rosszindulatú bejegyzések ártottak az intézménynek.

Lakossági fórumon a pedagógusok is elmondták a véleményüket

A lakossági fórumon sikerült tisztázni a történteket. Több pedagógus és az óvoda, bölcsőde nevelői is mind ott voltak. Többen hangot adtak annak, hogy az új gyermekvédelmi törvény visszaélési lehetőséget is adhat arra, ha valamelyik kolléga bevádolja a másik kollégáját azzal, hogy bántalmazott egy gyermeket. A munkából való azonnal felfüggesztés – már a gyanú esetére is – tönkre teheti a másik ember egzisztenciáját.