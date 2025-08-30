augusztus 30., szombat

Egy csepp nem elég

Még a fesztiválon is segíthet, megjutalmazzák

Közzétesszük a nyár végi véradási helyszíneket. A véradás életet menthet.

Brunner Mónika
véradás fotó: TEOL/Shutterstock Közzétesszük a nyár végi véradási helyszíneket. A véradás életet menthet.

Augusztus 30., szombat: 

Tevel, Általános Iskola, Galuska Fesztivál 

Petőfi u. 1-3.:

10:30 - 13:30
 

Tamási, Cop-ka nap 

Petőfi S. u. 17.:

15:00 - 17:30

 

 

