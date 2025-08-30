Egy csepp nem elég
Még a fesztiválon is segíthet, megjutalmazzák
Közzétesszük a nyár végi véradási helyszíneket. A véradás életet menthet.
Augusztus 30., szombat:
Tevel, Általános Iskola, Galuska Fesztivál
Petőfi u. 1-3.:
10:30 - 13:30
Tamási, Cop-ka nap
Petőfi S. u. 17.:
15:00 - 17:30
