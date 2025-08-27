Véradás
Itt és ekkor segíthet Ön is, ha másnak vérre van szüksége!
Közzétesszük a Tolna vármegyei véradási adatokat. A véradás életet menthet.
Véradás, Tolna vármegye, 2025. augusztus utolsó hete.
Véradás
Augusztus 28., Csütörtök
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Szedres, Közösségi Ház
Arany J. u. 1.:
14:00 - 17:00
Augusztus 29., Péntek
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
08:00 - 14:00
Az Országos Vérellátó Szolgálat nyári véradó kampánya augusztus harmincegyedikén zárul.
