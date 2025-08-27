augusztus 27., szerda

Véradás

1 órája

Itt és ekkor segíthet Ön is, ha másnak vérre van szüksége!

Közzétesszük a Tolna vármegyei véradási adatokat. A véradás életet menthet.

Brunner Mónika

Véradás, Tolna vármegye, 2025. augusztus utolsó hete. 

Tolna vármegye, véradás, 2025. augusztus utolsó hete Fotó: Illusztráció: Getty Images

Véradás

Augusztus 28., Csütörtök
Dombóvár, Dombóvári Transzfúziós Osztály 
Kórház utca 39-41.:
08:00 - 15:00
Szedres, Közösségi Ház 
Arany J. u. 1.:
14:00 - 17:00

Augusztus 29., Péntek
Szekszárd, Szekszárdi Területi Vérellátó 
Béri Balogh Ádám utca 5-7.:
08:00 - 14:00

Az Országos Vérellátó Szolgálat nyári véradó kampánya augusztus harmincegyedikén zárul. 

 

