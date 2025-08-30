augusztus 30., szombat

Vérgőzös csatába vonultak Szekszárdon át a lovasok

Kilencedik alkalommal indultak útnak a hagyományőrző lovasok, akik II. Lajos seregének útvonalát követve Érdtől a Duna mentén vonulnak Mohácsra. A mintegy kétszáz kilométeres emléktúrát 2026-ban, a mohácsi csata ötszázadik évfordulóján teljesítik utoljára.

A lovasok a Béla király téren koszorúztak
Fotó: Mártonfai Dénes

Csütörtökön Szekszárdon, a Béla király téren tartottak ünnepséget és koszorúzást. A résztvevőket Máté Péter alpolgármester köszöntötte. Az önkormányzat részéről jelen volt Szollár Zoltán, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke is. Rövid beszédet Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park őrszolgálat-vezetője mondott.

Vérgőzös csatába vonultak Szekszárdon át a lovasok

Fotók: Mártonfai Dénes

A korhű viseletben vonuló csoportok magját a Rády József Huszárbandérium alkotta, Vercse László vezetésével.

 

