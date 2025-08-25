augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

25°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborodott a hozzátartozó

1 órája

Vérlázító, amit ezekkel a tolnai sírokkal műveltek

Címkék#probléma#sírhely#csapadékvíz

Teol.hu

Egy tolnai férfi a közösségi médiában számolt be arról a megdöbbentő esetről, amely édesapja sírja mellett történt a helyi temetőben. Elmondása szerint egy másik sírhely hozzátartozója úgy alakította ki a csapadékvíz elvezetést, hogy az a szomszédos három sírra folyjon.

Jól látszik a sírnál kialakított vízelvezetés, ami a férfit felháborította
Forrás:  Facebook

A bejegyzés szerint ez nemcsak a két sírkő nélküli sírhelyet fenyegeti azzal, hogy egy nagyobb zápor egyszerűen elmossa azokat, hanem az édesapa nyughelyét is alámoshatja a víz.

A férfi jelezte a problémát a temető gondnoksága felé, ugyanakkor közösségi oldalán felháborodva tette szóvá: „Hihetetlen, egyesek mit meg nem engednek maguknak.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu