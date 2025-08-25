Vérlázító, amit ezekkel a tolnai sírokkal műveltek

Egy tolnai férfi a közösségi médiában számolt be arról a megdöbbentő esetről, amely édesapja sírja mellett történt a helyi temetőben. Elmondása szerint egy másik sírhely hozzátartozója úgy alakította ki a csapadékvíz elvezetést, hogy az a szomszédos három sírra folyjon.

Jól látszik a sírnál kialakított vízelvezetés, ami a férfit felháborította

Forrás: Facebook

A bejegyzés szerint ez nemcsak a két sírkő nélküli sírhelyet fenyegeti azzal, hogy egy nagyobb zápor egyszerűen elmossa azokat, hanem az édesapa nyughelyét is alámoshatja a víz.

A férfi jelezte a problémát a temető gondnoksága felé, ugyanakkor közösségi oldalán felháborodva tette szóvá: „Hihetetlen, egyesek mit meg nem engednek maguknak.”