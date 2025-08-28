2025.08.28. 14:30
Településről településre: itt a lista, ki és mire kapott pénzt!
A vármegye 55 települése pályázott és kapott saját fejlesztési céljaihoz támogatást. A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően a Dombóvári és Tamási járás is minimum 250 millió forint fejlesztési forráshoz jutott. Tekintettel arra, hogy Szekszárd megyei jogú város, a Szekszárdi járás esetében ez az összeg minimum 500 millió forint.
A Versenyképes Járások Program keretében Tolna vármegyében a pályázó települések saját fejlesztési céljaikhoz kaptak támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Több esetben egyes települések a járásközpont pályázatához kapcsolódóan nyertek fejlesztési forrást. Országos minden járás minimum 250 millió forinthoz jutott; a megyei jogú városok székhelyének járó járások esetében ez a keret 500 millió forint.
A Versenyképes Járások Program forrásainak felosztása a települések önkormányzatainak közös egyeztetésével valósult meg. A következő listából kiderülnek a pályázati fejlesztések, és hogy mely település, mire költi majd a pénzt.
Versenyképes Járások Program nyertesek – részletes vármegyei lista
|Tolna vármegye 1. számú választókerülete, országgyűlési képviselő: Horváth István
|Benyújtó
|Igény címe
|1
|Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
|Babits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése
|2
|Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
|Energiapark (játszótér) korszerűsítése
|3
|Szekszárd MJV Önkormányzata
|PLACC – Játszó- és élménypark kialakítása
|4
|Szekszárd MJV Önkormányzata
|Szekszárdi Családbarát Strand- és élményfürdő felújítása 1.
|5
|Szekszárd MJV Önkormányzata
|Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő felújítása 2.
|6
|Szekszárd MJV Önkormányzata
|Szüreti Napok - rendezvény támogatása
|7
|Bátaszék Város Önkormányzata
|Bátaszéki Tanuszoda felújítási munkái
|8
|Bátaszék Város Önkormányzata
|Intelligens gyalogosátkelő rendszer telepítése
|9
|Bátaszék Város Önkormányzata
|Külterületi utak és külterületi árkok karbantartásához szükséges eszközök beszerzése
|10
|Bátaszék Város Önkormányzata
|Önkormányzati tűzoltóság tűzoltólaktanyájának korszerűsítése
|11
|Bátaszék Város Önkormányzata
|Szúnyogok elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése
|12
|Tolna Város Önkormányzata
|A természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
|13
|Bogyiszló Község Önkormányzata
|A természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
|14
|Fadd Nagyközség Önkormányzata
|A természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
|15
|Fácánkert Község Önkormányzata
|A természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
|16
|Decs Nagyközség Önkormányzata
|XXV. Sárközi Lakodalom
|17
|Szedres Község Önkormányzata
|Településüzemeltetési eszközök beszerzése
|18
|Medina Község Önkormányzata
|Településüzemeltetési eszközök beszerzése
|19
|Tengelic Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|Tolna vármegye 2. számú választókerülete, országgyűlési képviselő: dr. Csibi Krisztina
|Benyújtó
|Igény címe
|20
|Völgységi Önkormányzatok Társulása
|Idősotthon férőhely bővítés a bonyhádi járásban
|21
|Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
|Dombóvár autóbusz pályaudvar fejlesztése
|22
|Diósberényi Óvodafenntartó Társulás
|Óvodai ellátás fejlesztése – gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása a
|23
|Értény Község Önkormányzata
|Helyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerarendszerrel
|24
|Újireg Község Önkormányzata
|Helyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerarendszerrel
|25
|Hőgyész Nagyközség Önkormányzata
|Hőgyészi Központi Buszmegálló és a Hőgyészi Rendőrörs közlekekedésének fejlesztése
|26
|Nagykónyi Község Önkormányzata
|Településüzemeltetés fejlesztése öt település összefogásával
|27
|Kölesd Község Önkormányzata
|Településüzemeltetési eszközök beszerzése
|28
|Harc Község Önkormányzata
|Településüzemeltetési eszközök beszerzése
|29
|Kistormás Község Önkormányzata
|Településüzemeltetési eszközök beszerzése
|Tolna vármegye 3. számú választókerülete, országgyűlési képviselő: Süli János
|Benyújtó
|Igény címe
|30
|Tamási Város Önkormányzata
|Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde (7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3. sz.) lapostetős épületének
|31
|Tamási Város Önkormányzata
|Tamási, Nyírfa sori iparterületen közvilágítás kiépítése
|32
|Paks Város Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|33
|Dunaföldvár Város Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|34
|Bölcske Község Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|35
|Madocsa Község Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|36
|Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|37
|Kajdacs Község Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|38
|Gerjen Község Önkormányzata
|Turisztikai fejlesztések a Paksi járásban
|39
|Pálfa Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|40
|Pusztahencse Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|41
|Bikács Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|42
|Györköny Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|43
|Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|44
|Németkér Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|45
|Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
|A térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
|46
|Gyönk Város Önkormányzata
|Orvosi szolgálati lakás kialakítása, felújítása
|47
|Iregszemcse Község Önkormányzata
|Helyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerarendszerrel
|48
|Ozora Község Önkormányzata
|Kamerarendszer kiépítése, fejlesztése Ozora és Fürged településeken
|49
|Fürged Község Önkormányzata
|Kamerarendszer kiépítése, fejlesztése Ozora és Fürged településeken
|50
|Pincehely Nagyközség Önkormányzata
|Közétkeztetési feladat ellátása Pincehelyen
|51
|Regöly Község Önkormányzata
|Buszváró létesítmény elhelyezése a 65. számú főút 33+910 kmsz-ben, a Regölyi Elágazásnál
|52
|Simontornya Város Önkormányzata
|Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
|53
|Kisszékely Község Önkormányzata
|Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
|54
|Naqyszékely Község Önkormányzata
|Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
|55
|Belecska Község Önkormányzata
|Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
1,7 milliárd forint Tolna vármegyének – minden település részesül a támogatásból (képgaléria)Az összefogás és a közös gondolkodás eredményeként mind a 109 település saját fejlesztési céljaihoz kapott támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben.