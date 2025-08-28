Településről településre: itt a lista, ki és mire kapott pénzt!

A Versenyképes Járások Program keretében Tolna vármegyében a pályázó települések saját fejlesztési céljaikhoz kaptak támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Több esetben egyes települések a járásközpont pályázatához kapcsolódóan nyertek fejlesztési forrást. Országos minden járás minimum 250 millió forinthoz jutott; a megyei jogú városok székhelyének járó járások esetében ez a keret 500 millió forint.

Átadták a Versenyképes Járások Program támogatói okiratait a szekszárdi Vármegyeháza dísztermében. Fotó: Mártonfai Dénes

A Versenyképes Járások Program forrásainak felosztása a települések önkormányzatainak közös egyeztetésével valósult meg. A következő listából kiderülnek a pályázati fejlesztések, és hogy mely település, mire költi majd a pénzt.

Versenyképes Járások Program nyertesek – részletes vármegyei lista