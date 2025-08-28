augusztus 28., csütörtök

Versenyképes Járások

38 perce

Településről településre: itt a lista, ki és mire kapott pénzt!

Címkék#Versenyképes Járások Program#fejlesztés#lista#pénz

A vármegye 55 települése pályázatott és kapott saját fejlesztési céljaihoz támogatást. A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően a Dombóvári és Tamási járás is minimum 250 millió forint fejlesztési forráshoz jutott. Tekintettel arra, hogy Szekszárd megyei jogú város, a Szekszárdi járás esetében ez az összeg minimum 500 millió forint.

Kutny Gábor

A Versenyképes Járások Program keretében Tolna vármegyében a pályázó települések saját fejlesztési céljaikhoz kaptak támogatást, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Több esetben egyes települések a járásközpont pályázatához kapcsolódóan nyertek fejlesztési forrást. Országos minden járás minimum 250 millió forinthoz jutott; a megyei jogú városok székhelyének járó járások esetében ez a keret 500 millió forint. 

A Versenyképes Járások Program támogatói okirat átadója
Átadták a Versenyképes Járások Program támogatói okiratait a szekszárdi Vármegyeháza dísztermében. Fotó: Mártonfai Dénes

A Versenyképes Járások Program forrásainak felosztása a települések önkormányzatainak közös egyeztetésével valósult meg. A következő listából kiderülnek a pályázati fejlesztések, és hogy mely település, mire költi majd a pénzt. 

Versenyképes Járások Program nyertesek – részletes vármegyei lista

  

 		Tolna vármegye 1. számú választókerülete, országgyűlési képviselő: Horváth István

 		BenyújtóIgény címe
1Szekszárd Megyei Jogú Város ÖnkormányzataBabits Mihály Kulturális Központ energetikai fejlesztése
2Szekszárd Megyei Jogú Város ÖnkormányzataEnergiapark (játszótér) korszerűsítése
3Szekszárd MJV ÖnkormányzataPLACC – Játszó- és élménypark kialakítása
4Szekszárd MJV ÖnkormányzataSzekszárdi Családbarát Strand- és élményfürdő felújítása 1.
5Szekszárd MJV ÖnkormányzataSzekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő felújítása 2.
6Szekszárd MJV ÖnkormányzataSzüreti Napok - rendezvény támogatása
7Bátaszék Város ÖnkormányzataBátaszéki Tanuszoda felújítási munkái
8Bátaszék Város ÖnkormányzataIntelligens gyalogosátkelő rendszer telepítése
9Bátaszék Város ÖnkormányzataKülterületi utak és külterületi árkok karbantartásához szükséges eszközök beszerzése
10Bátaszék Város ÖnkormányzataÖnkormányzati tűzoltóság tűzoltólaktanyájának korszerűsítése
11Bátaszék Város ÖnkormányzataSzúnyogok elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése
12Tolna Város ÖnkormányzataA természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
13Bogyiszló Község ÖnkormányzataA természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
14Fadd Nagyközség ÖnkormányzataA természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
15Fácánkert Község ÖnkormányzataA természet és a turizmus találkozása a Tolnai Járásban!
16Decs Nagyközség ÖnkormányzataXXV. Sárközi Lakodalom
17Szedres Község ÖnkormányzataTelepülésüzemeltetési eszközök beszerzése
18Medina Község ÖnkormányzataTelepülésüzemeltetési eszközök beszerzése
19Tengelic Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések

 		Tolna vármegye 2. számú választókerülete, országgyűlési képviselő: dr. Csibi Krisztina

 		BenyújtóIgény címe
20Völgységi Önkormányzatok TársulásaIdősotthon férőhely bővítés a bonyhádi járásban
21Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési TársulásDombóvár autóbusz pályaudvar fejlesztése
22Diósberényi Óvodafenntartó TársulásÓvodai ellátás fejlesztése – gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása a
23Értény Község ÖnkormányzataHelyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerarendszerrel
24Újireg Község ÖnkormányzataHelyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerarendszerrel
25Hőgyész Nagyközség ÖnkormányzataHőgyészi Központi Buszmegálló és a Hőgyészi Rendőrörs közlekekedésének fejlesztése
26Nagykónyi Község ÖnkormányzataTelepülésüzemeltetés fejlesztése öt település összefogásával
27Kölesd Község ÖnkormányzataTelepülésüzemeltetési eszközök beszerzése
28Harc Község ÖnkormányzataTelepülésüzemeltetési eszközök beszerzése
29Kistormás Község ÖnkormányzataTelepülésüzemeltetési eszközök beszerzése

 		Tolna vármegye 3. számú választókerülete, országgyűlési képviselő: Süli János

 		BenyújtóIgény címe
30Tamási Város ÖnkormányzataTamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde (7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3. sz.) lapostetős épületének
31Tamási Város ÖnkormányzataTamási, Nyírfa sori iparterületen közvilágítás kiépítése
32Paks Város ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
33Dunaföldvár Város ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
34Bölcske Község ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
35Madocsa Község ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
36Nagydorog Nagyközség ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
37Kajdacs Község ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
38Gerjen Község ÖnkormányzataTurisztikai fejlesztések a Paksi járásban
39Pálfa Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
40Pusztahencse Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
41Bikács Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
42Györköny Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
43Sárszentlőrinc Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
44Németkér Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
45Dunaszentgyörgy Község ÖnkormányzataA térségi identitást erősítő, a közösségi terek működtetését elősegítő fejlesztések
46Gyönk Város ÖnkormányzataOrvosi szolgálati lakás kialakítása, felújítása
47Iregszemcse Község ÖnkormányzataHelyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerarendszerrel
48Ozora Község ÖnkormányzataKamerarendszer kiépítése, fejlesztése Ozora és Fürged településeken
49Fürged Község ÖnkormányzataKamerarendszer kiépítése, fejlesztése Ozora és Fürged településeken
50Pincehely Nagyközség ÖnkormányzataKözétkeztetési feladat ellátása Pincehelyen
51Regöly Község ÖnkormányzataBuszváró létesítmény elhelyezése a 65. számú főút 33+910 kmsz-ben, a Regölyi Elágazásnál
52Simontornya Város ÖnkormányzataSimontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
53Kisszékely Község ÖnkormányzataSimontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
54Naqyszékely Község ÖnkormányzataSimontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése
55Belecska Község ÖnkormányzataSimontornyai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgáltatásainak fejlesztése

 

 

