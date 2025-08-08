augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fő a biztonság

1 órája

Veszélyes fákra vadásznak a településen – Mutatjuk, mit terveznek velük

Címkék#balesetveszélyes#Szekszárd#fa#vihar

Szekszárd utcáin és terein hamarosan komoly változásokat láthatnak a helyiek: az önkormányzat átfogó vizsgálatba kezd, hogy feltérképezze a város területén álló, elöregedett, odvas vagy balesetveszélyes fákat. A cél nem az, hogy városszerte kivágják a nagy fákat – éppen ellenkezőleg. Máté Péter alpolgármester hangsúlyozta: csakis azokat a példányokat érinti a beavatkozás, amelyek valóban veszélyt jelentenek az emberekre vagy a környezetükre. Mutatjuk, mi a terv a veszélyes fákkal Szekszárdon.

Teol.hu

A szakemberek munkája több forgalmas és kedvelt helyszínt is érinthet, így a Platán sort, a Garay teret és a város számos más pontját. Ahol lehetséges, fiatalító metszéssel próbálják meghosszabbítani a veszélyes fák életét, de ha egy példány menthetetlen, ott elkerülhetetlen lesz a kivágás.

Máté Péter azt mondja, a Garay téren is vannak veszélyes fák
Máté Péter azt mondja, a Garay téren is vannak veszélyes fák
Fotó: Mártonfai Dénes

A fakivágások ugyanakkor nem egyszerű feladatok. A gyökerek alatt sok esetben közművezetékek és kábelek futnak, így az új növények telepítéséhez több szolgáltatóval kell egyeztetni. „Reméljük, hogy mindenhol sikerül pótolni a kivágott fákat, de ehhez idő és előkészítés kell” – mondta az alpolgármester.

Egyre több a gond a veszélyes fákkal

A veszélyes fák kivágásáról szóló döntést a közelmúlt eseményei is sürgetik: az elmúlt években több vihar is komoly károkat okozott Szekszárdon és környékén. Volt, hogy hatalmas ágak szakadtak az úttestre, máshol egész fák dőltek ki, sőt tavaly a Szent István téren egy 15 méteres fa tört ketté egyetlen szélroham alatt. A Garay téren már ki kellett vágni egy korhadt fát, a maradványokon jól látható volt, hogy belül teljesen elpusztult. Az ottani ostorfák közül több is beteg, sőt némelyik már a járda felé dől, ami komoly balesetveszélyt jelenthet egy erősebb viharban.

A szekszárdi önkormányzat nemcsak a szakértői felmérésre támaszkodik: a városvezetés a lakosság segítségét is kéri. Aki veszélyesnek tűnő fát lát, küldjön fotót és pontos helyleírást a [email protected] címre. „Ez nem egyszeri akció, hanem folyamatos feladat. Minél előbb bejelentik a problémás fákat, annál hamarabb tudunk cselekedni” – tette hozzá Máté Péter.

A következő hetekben tehát érdemes lesz nyitott szemmel járni Szekszárdon: hamarosan eldől, mely fák maradhatnak, és melyek helyén nőhetnek majd új, biztonságosabb példányok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu