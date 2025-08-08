Veszélyes fákra vadásznak a településen – Mutatjuk, mit terveznek velük

A szakemberek munkája több forgalmas és kedvelt helyszínt is érinthet, így a Platán sort, a Garay teret és a város számos más pontját. Ahol lehetséges, fiatalító metszéssel próbálják meghosszabbítani a veszélyes fák életét, de ha egy példány menthetetlen, ott elkerülhetetlen lesz a kivágás.

Máté Péter azt mondja, a Garay téren is vannak veszélyes fák

Fotó: Mártonfai Dénes

A fakivágások ugyanakkor nem egyszerű feladatok. A gyökerek alatt sok esetben közművezetékek és kábelek futnak, így az új növények telepítéséhez több szolgáltatóval kell egyeztetni. „Reméljük, hogy mindenhol sikerül pótolni a kivágott fákat, de ehhez idő és előkészítés kell” – mondta az alpolgármester.

Egyre több a gond a veszélyes fákkal

A veszélyes fák kivágásáról szóló döntést a közelmúlt eseményei is sürgetik: az elmúlt években több vihar is komoly károkat okozott Szekszárdon és környékén. Volt, hogy hatalmas ágak szakadtak az úttestre, máshol egész fák dőltek ki, sőt tavaly a Szent István téren egy 15 méteres fa tört ketté egyetlen szélroham alatt. A Garay téren már ki kellett vágni egy korhadt fát, a maradványokon jól látható volt, hogy belül teljesen elpusztult. Az ottani ostorfák közül több is beteg, sőt némelyik már a járda felé dől, ami komoly balesetveszélyt jelenthet egy erősebb viharban.

A szekszárdi önkormányzat nemcsak a szakértői felmérésre támaszkodik: a városvezetés a lakosság segítségét is kéri. Aki veszélyesnek tűnő fát lát, küldjön fotót és pontos helyleírást a [email protected] címre. „Ez nem egyszeri akció, hanem folyamatos feladat. Minél előbb bejelentik a problémás fákat, annál hamarabb tudunk cselekedni” – tette hozzá Máté Péter.

A következő hetekben tehát érdemes lesz nyitott szemmel járni Szekszárdon: hamarosan eldől, mely fák maradhatnak, és melyek helyén nőhetnek majd új, biztonságosabb példányok.