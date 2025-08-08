1 órája
Veszélyes fákra vadásznak a településen – Mutatjuk, mit terveznek velük
Szekszárd utcáin és terein hamarosan komoly változásokat láthatnak a helyiek: az önkormányzat átfogó vizsgálatba kezd, hogy feltérképezze a város területén álló, elöregedett, odvas vagy balesetveszélyes fákat. A cél nem az, hogy városszerte kivágják a nagy fákat – éppen ellenkezőleg. Máté Péter alpolgármester hangsúlyozta: csakis azokat a példányokat érinti a beavatkozás, amelyek valóban veszélyt jelentenek az emberekre vagy a környezetükre. Mutatjuk, mi a terv a veszélyes fákkal Szekszárdon.
A szakemberek munkája több forgalmas és kedvelt helyszínt is érinthet, így a Platán sort, a Garay teret és a város számos más pontját. Ahol lehetséges, fiatalító metszéssel próbálják meghosszabbítani a veszélyes fák életét, de ha egy példány menthetetlen, ott elkerülhetetlen lesz a kivágás.
A fakivágások ugyanakkor nem egyszerű feladatok. A gyökerek alatt sok esetben közművezetékek és kábelek futnak, így az új növények telepítéséhez több szolgáltatóval kell egyeztetni. „Reméljük, hogy mindenhol sikerül pótolni a kivágott fákat, de ehhez idő és előkészítés kell” – mondta az alpolgármester.
Egyre több a gond a veszélyes fákkal
A veszélyes fák kivágásáról szóló döntést a közelmúlt eseményei is sürgetik: az elmúlt években több vihar is komoly károkat okozott Szekszárdon és környékén. Volt, hogy hatalmas ágak szakadtak az úttestre, máshol egész fák dőltek ki, sőt tavaly a Szent István téren egy 15 méteres fa tört ketté egyetlen szélroham alatt. A Garay téren már ki kellett vágni egy korhadt fát, a maradványokon jól látható volt, hogy belül teljesen elpusztult. Az ottani ostorfák közül több is beteg, sőt némelyik már a járda felé dől, ami komoly balesetveszélyt jelenthet egy erősebb viharban.
A szekszárdi önkormányzat nemcsak a szakértői felmérésre támaszkodik: a városvezetés a lakosság segítségét is kéri. Aki veszélyesnek tűnő fát lát, küldjön fotót és pontos helyleírást a [email protected] címre. „Ez nem egyszeri akció, hanem folyamatos feladat. Minél előbb bejelentik a problémás fákat, annál hamarabb tudunk cselekedni” – tette hozzá Máté Péter.
A következő hetekben tehát érdemes lesz nyitott szemmel járni Szekszárdon: hamarosan eldől, mely fák maradhatnak, és melyek helyén nőhetnek majd új, biztonságosabb példányok.