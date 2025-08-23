Veszélyes jutalomfalat – visszahívást rendelt el a Nébih!

Természetes alapanyagokból készült, préselt, lovaknak való jutalomfalatot kellett visszahívni többféle ízesítésben, közölte a NÉBIH.

Ez az egyik termék...

Forrás: Nébih

A Fouganza (Fougatreats) márkájú termékben idegen anyag lehet. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne adjanak lovaknak!

... és ez a másik

Forrás: Nébih

A 3 kilogrammos kiszerelésű eperrel, fügével, gyermekláncfűvel és lucernával készült jutalomfalat tételszámai és minőségmegőrzési idejük a következők:

Tételszám: 25078, minőségmegőrzési idő: 2026. február 21.

Tételszám: 25079, minőségmegőrzési idő: 2026. március 8.

Tételszám: 25080, minőségmegőrzési idő: 2026. március 8.

Tételszám: 25099, minőségmegőrzési idő: 2026. március 8.

Emellett 1 kilogrammos kiszerelésben lucernával és gyermekláncfűvel készült terméket is visszahívnak:

Tételszám: 25056, minőségmegőrzési idő: 2026. február 18.

Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.