Változik a profil

1 órája

Vezetőváltás, szakmák, fejlesztés – teljesen megújul a gimnázium

Címkék#megújulás#Magyar László Gimnázium#iskola

Teol.hu

Szeptembertől új korszak kezdődik Dunaföldváron: a Magyar László Gimnázium neve és profilja is átalakul. Az intézmény új neve Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lesz, fenntartója pedig a görögkatolikus egyház – számolt be róla a duol.hu.

Fotó: Magyar László Gimnázium/archív

A névváltozás nemcsak formális: az iskolában a hagyományos gimnáziumi oktatás mellett két szakirányban technikumi képzés is indul. A gazdálkodás-menedzsment és oktatás ágazatban több új szakma is elérhető lesz, például pénzügyi ügyintéző vagy oktatási asszisztens. Emellett 2026-tól két évfolyamos nappali technikusi képzést is indítanak érettségizetteknek.

A vezetést szeptembertől Pálfiné Sűrű Anna veszi át, aki szerint az új lehetőségek nemcsak a tanulói létszám növelését, hanem a térség oktatási palettájának gazdagítását is szolgálják. Jelentkezni még lehet: a rendkívüli felvételi eljárás augusztus 31-ig tart. További részletekért és Pálfiné Sűrű Annával készített beszélgetésért keresse a doul.hu hírportál cikkét. 

 

