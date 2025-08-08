Visszatérnek a szalakóták – Natura 2000-es fejlesztés indul Paksnál

Natura 2000-es területek fejlesztésére nyert el 49,5 millió forintos támogatást a paksi önkormányzat TOP Plusz forrásból. A pályázat előkészítésében jelentős szerepe volt Kudorné Szanyi Katalin képviselőnek, aki a TelePaks-nak beszélt a fejlesztés részleteiről.

A szalakótákat szeretnék visszacsalogatni

Fotó: Miroslav Srb / Forrás: Shutterstock

Elmondta, hogy elsődleges cél a fajmegőrzés, amelynek részeként szalakótákat szeretnének újratelepíteni. A folyamat jó úton jár, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ugyanis már jelezte, hogy néhány pár már visszaköltözött az ürgemezei területre. Annak érdekében, hogy a madarak jól érezzék magukat, negyven számozott odút helyeztek ki számukra, valamint a denevérek számára is telepítettek odúkat.

A másik cél a szabadidőpark fejlesztése. A jegenyefák alatt szabadtéri tantermet szeretnének kialakítani és egy tematikus játszótér építését is tervezik. Az ürgemezi tavat és környékét pedig növényekkel teszik szebbé. A tervek szerint 2026. december 31-ig befejeződik a fejlesztés.