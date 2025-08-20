augusztus 20., szerda

Fejlesztés

1 órája

Vízitúra útvonal kialakítására nyert támogatást a konzorcium

Címkék#hálózat#túraútvonal#konzorcium

Meglévő megállók korszerűsítésével és újak építésével szeretnék kiaknázni az aktív turizmusban rejlő lehetőségeket. Vízitúra útvonalat hoznak létre a Sión és a Sárvízen.

Teol.hu

Vízitúra útvonalat alakít ki a nagydorogi önkormányzat által vezetett konzorcium a Sión és a Sárvízen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 427 millió forintos támogatásával – írja a Turizmus.com.

A vízitúra útvonal hat megállót köt majd össze
A vízitúra útvonal új lehetőségeket tartogat
Forrás: Turizmus.com

Hat megállója lesz a vízitúra útvonalnak

A beruházás eredményeként egy hat megállóból álló kajak-kenu túraútvonal jön létre, amely Tolnanémeditől indul, Sióagárdot és Szekszárdot érintve Keselyűsig tart, valamint a Sárvíz mentén Kajdacsot és Nagydorogot is érinti. Keselyűsön és Sióagárdon a meglévő megállóhelyeket korszerűsítik, Palánkon egy 177 négyzetméteres vendégfogadó épül, míg Tolnanémediben, Kajdacson és Nagydorogon új megállók létesülnek. A vízi megállók közelében több helyszínen kerékpáros pihenőpontokat is kialakítanak.

A „Kék Hullám” elnevezésű túraútvonal része lesz az országos vízitúra-hálózatnak, és kapcsolódik Fejér vármegye Sárvíz térségét célzó aktív turisztikai projektjéhez.

A nagydorogi önkormányzat a Sióagárdért Alapítvánnyal, a Szekszárdi Kajak-kenu Sportegyesülettel, valamint Kajdacs és Tolnanémedi önkormányzataival együttműködve valósítja meg a fejlesztést, amely a tervek szerint 2026 végére készül el.

 

