Érkezik Gemencbe az éltető frissítés: vízpótlással enyhítik az aszálykárokat

A Dunán levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremtett ahhoz, hogy a Gemenc Zrt. hullámtéren kívüli erdőterületeire az illetékes vízügyi igazgatóságok megkezdjék a víz beeresztését. A cél az aszálykárok csökkentése a kiemelt természeti értéket képviselő Gemenci erdőkben – tájékoztatott közleményben a Gemenc Zrt.

Fotó: Varga András, Gemenc Zrt.

Az egyre kiszámíthatatlanabb és ritkább Dunai árvizek, a folyó rendkívül alacsony vízállása, illetve az évek óta jelentkező szélsőségesen száraz és forró időjárás miatt az erdőállományok száradása nemcsak a Gemenc Zrt. által vagyonkezelt domb- és homokvidéki területeken, hanem a legértékesebb hullámtéri és ármentett területeken fekvő erdőkben is fokozottan jelentkezik.

A tulajdonosi joggyakorló Agrárminisztérium által meghirdetett ,,Vizet a tájba” program keretein belül – kihasználva a Dunán július végén levonuló kisebb árvíz által szállított többlet vízmennyiséget – a Gemenci erdők vízpótlása is megkezdődött.