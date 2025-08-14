27 perce
Érkezik Gemencbe az éltető frissítés: vízpótlással enyhítik az aszálykárokat
Megkezdték Gemenc erdőterületein a vízpótlást. A cél az aszálykárok csökkentése.
A Dunán levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremtett ahhoz, hogy a Gemenc Zrt. hullámtéren kívüli erdőterületeire az illetékes vízügyi igazgatóságok megkezdjék a víz beeresztését. A cél az aszálykárok csökkentése a kiemelt természeti értéket képviselő Gemenci erdőkben – tájékoztatott közleményben a Gemenc Zrt.
Az egyre kiszámíthatatlanabb és ritkább Dunai árvizek, a folyó rendkívül alacsony vízállása, illetve az évek óta jelentkező szélsőségesen száraz és forró időjárás miatt az erdőállományok száradása nemcsak a Gemenc Zrt. által vagyonkezelt domb- és homokvidéki területeken, hanem a legértékesebb hullámtéri és ármentett területeken fekvő erdőkben is fokozottan jelentkezik.
A tulajdonosi joggyakorló Agrárminisztérium által meghirdetett ,,Vizet a tájba” program keretein belül – kihasználva a Dunán július végén levonuló kisebb árvíz által szállított többlet vízmennyiséget – a Gemenci erdők vízpótlása is megkezdődött.
Félmillió köbméter víz érkezik: a Duna újraéleszti a holtágat (GALÉRIA)Sió Árvízkaput zárták, a Kutyatanyai-zsilipet megnyitották.
A Gemenc Zrt. felvette az illetékes Vízügyi Igazgatóságokkal a kapcsolatot a víz ármentett területekre történő kijuttatása érdekében.
Ennek eredményeképpen a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a bédai erdőtömb, az Alsó-Dunamenti Vízügyi Igazgatóság a karapancsai erdőtömb, míg a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Sió melletti gógai és borrévi erdőtömb vízpótlását kezdte meg.
Mivel a vízpótlás jelenleg szivornyás, illetve gravitációs vízbevezetéssel történik, a vízpótlás feltétele a Duna 400 cm-t meghaladó vízszintje.
A legértékesebb hullámtéri erdőterületek esetében a folyó szétterülése mindig többlet vízhatást jelent az élővilág számára. Itt a víz visszatartására lenne szükség különböző méretű és költségű vízügyi létesítmények (fenéklépcső-, illetve küszöb, zsilipek stb.) kiépítésével, amelyekkel kapcsolatban megindultak az egyeztetések az Országos Vízügyi Főigazgatósággal is.
Európa legnagyobb kiterjedésű és kiemelt természeti értéket képviselő hullámtéri erdőterületének fenntartása, az itt élő növény- és állatvilág megmaradása szempontjából kiemelt fontosságúak lennének a fent említett műszaki fejlesztések.