Völgy piac kánikulában, sokan dacoltak a hőséggel (galériával)

Zömében törzsvásárlók érkeztek most is a Völgy piacra, a többség azzal a szándékkal, hogy a kedvenc termelőtől megvásárolja a számukra ideális terméket. Nagyon szép természeti környezetben van a Völgy piac, Szekszárdtól pár kilométerre Pécs irányában, a Sötétvölgyben. Innen kapta a piac a nevét is.

Völgy piac a Sötétvölgyben, Szekszárd szomszédságában, minden hónap második vasárnapján

Fotó: Kiss Albert

Völgy piac a Sötétvölgyben, minden hónap második vasárnapján

Már reggel 9 óra környékén megtelt a Völgy piac érdeklődőkkel. A vásárlók között voltak többen is, akik Pécsről érkeztek ide és volt, aki a fővárosból érkezett. A kistermelők többsége immár visszajáró ide.

Voltak, akik autóval jöttek, de mivel nem könnyű parkolni a tömeges érdeklődés miatt, így voltak, akik biciklivel érkeztek. A kánikula és a nyári szabadságok miatt talán a szokottnál kicsit kevesebb volt az érdeklődő.

Igyekeztünk most olyan árusokat megszólaltatni, akik ugyan rendszeres látogatói a termelői Völgy piacnak, de még nem szerepeltek a teol.hu felületén.

Pécsről érkezett a Völgy piacra a Tóth Snack Kft. képviseletében Dominika, aki a cég termékeit kínálta. Hat éve alakult a családi vállalkozás, főleg sajtos tallért és kézműves aprósüteményeket készítenek. Kezdetben öt fajta ízesítésben, ma már 17 féle ízben. Szeretik a termelői piacokat, de háznál is árusítanak. Komoly törzsvásárlói gárdával büszkélkedhetnek.

Fotó: Kiss Albert

Házi nyújtott rétes, bio zöldségek, egyedi pólók a termelői piacon

Fiatal vállalkozásba is „belefutottunk”, a Szekszárdi Borcuccok 3 hónapja alakult. Így nekik még nem volt nagy tapasztalatuk a termelői piacokkal kapcsolatban, mondta Major Zsófia. A vállalkozás egyébként saját tervezésű pólókat, vászontáskákat árusított.

Ófaluból, Baranya megyéből érkezett a Mecseki Ívfarm családi vállalkozás. Virányiné Radics Tímea elmondta, kovászolt termékeket és házi nyújtott réteseket kínálnak. Főállásban vállalkozók, így nem csak termelői piacokra járnak, hanem a saját házuknál, saját üzemükben is lehet vásárolni.