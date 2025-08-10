28 perce
Völgy piac kánikulában, sokan dacoltak a hőséggel (galériával)
Már délelőtt tíz órakor 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet a Szekszárd szomszédságában lévő Sötétvölgyben. A meleg ellenére sokan jöttek ki a vasárnapi Völgy piacra. Közel hatvan termelő portékái közül választhattak az érdeklődők.
Zömében törzsvásárlók érkeztek most is a Völgy piacra, a többség azzal a szándékkal, hogy a kedvenc termelőtől megvásárolja a számukra ideális terméket. Nagyon szép természeti környezetben van a Völgy piac, Szekszárdtól pár kilométerre Pécs irányában, a Sötétvölgyben. Innen kapta a piac a nevét is.
Völgy piac a Sötétvölgyben, minden hónap második vasárnapján
Már reggel 9 óra környékén megtelt a Völgy piac érdeklődőkkel. A vásárlók között voltak többen is, akik Pécsről érkeztek ide és volt, aki a fővárosból érkezett. A kistermelők többsége immár visszajáró ide.
Voltak, akik autóval jöttek, de mivel nem könnyű parkolni a tömeges érdeklődés miatt, így voltak, akik biciklivel érkeztek. A kánikula és a nyári szabadságok miatt talán a szokottnál kicsit kevesebb volt az érdeklődő.
Igyekeztünk most olyan árusokat megszólaltatni, akik ugyan rendszeres látogatói a termelői Völgy piacnak, de még nem szerepeltek a teol.hu felületén.
Pécsről érkezett a Völgy piacra a Tóth Snack Kft. képviseletében Dominika, aki a cég termékeit kínálta. Hat éve alakult a családi vállalkozás, főleg sajtos tallért és kézműves aprósüteményeket készítenek. Kezdetben öt fajta ízesítésben, ma már 17 féle ízben. Szeretik a termelői piacokat, de háznál is árusítanak. Komoly törzsvásárlói gárdával büszkélkedhetnek.
Házi nyújtott rétes, bio zöldségek, egyedi pólók a termelői piacon
Fiatal vállalkozásba is „belefutottunk”, a Szekszárdi Borcuccok 3 hónapja alakult. Így nekik még nem volt nagy tapasztalatuk a termelői piacokkal kapcsolatban, mondta Major Zsófia. A vállalkozás egyébként saját tervezésű pólókat, vászontáskákat árusított.
Ófaluból, Baranya megyéből érkezett a Mecseki Ívfarm családi vállalkozás. Virányiné Radics Tímea elmondta, kovászolt termékeket és házi nyújtott réteseket kínálnak. Főállásban vállalkozók, így nem csak termelői piacokra járnak, hanem a saját házuknál, saját üzemükben is lehet vásárolni.
A kánikulában is népszerű volt a Völgy piac
Bio zöldségesek is voltak a piacon most is. Ezúttal a Levi és Livi termékeinél álltunk meg. Ők Szakályból érkeztek, több mint tíz éve foglalkoznak bio gazdálkodással. Saját földjükön, főállásban gazdálkodnak. Burgonyát, sárgarépát, petrezselymet, hagymaféléket vásároltak tőlük.