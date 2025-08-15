augusztus 15., péntek

Olyan volt, mintha az idő tényleg megállna egy kicsit

Címkék#vonat#közlekedés#jegyzet

Bencze Péter

A vonaton valahogy másképp telik az idő. Lassabban. A kerekek monoton zakatolása, a táj folyamatos változása és a fülkék meghitt világa olyan élményeket ad, amit autóban ülve ritkán élünk meg. Van, hogy barátságok születnek, van, hogy csak csendben figyeljük az ablakon túl elsuhanó tanyákat és mezőket – és néha még egy jó falatra is jut idő. Ezért szeretek vonatozni. Utaztam már vonattal külföldön, de valahogy mindig hiányzott az a régi, kissé kopott fülke és a magyar vidék végtelen látványa.

Néha késik a vonat, de megvan a maga hangulata
Néha késik a vonat, de megvan a maga hangulata. Forrás: MW archívum

A vonat lelassít

Egyetemistaként rendszeresen és sokat jártam vonattal, és ha rosszul indult a reggelem, egy órányi tájnézés vagy a zötykölődésben elnyomó szunyókálás mindig segített. Olyan volt, mintha az idő tényleg megállna egy kicsit. A nyári hőség persze próbára tette az ember türelmét, de a felgyorsult hétköznapok közepette ezek a lassabb percek kincset értek.

A vonatozás másik ajándéka az emberi kapcsolatokban rejlik. Ha jó társaság akad a fülkében, hamar kialakul a beszélgetés. Volt olyan, hogy egy utazás alatt jobban megismertem valakit, mint addig hónapok alatt. Ezek a pillanatok megtörik a felszínességet, és valódi kapcsolódásokat hoznak.

Bár az autó gyorsabb, a vonat vagy busz választásával időt adhatunk magunknak arra, hogy ne rohanjunk. Ne azon gondolkodjunk, mit felejtettünk otthon, vagy milyen feladat vár még ránk. Ehelyett engedjük, hogy a békés táj, a halk beszélgetések és a zakatolás töltse meg azt az órát. 

És ne felejtsük el: a tömegközlekedés nemcsak nekünk, hanem a környezetnek is jót tesz.

 

