augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány a nagyvilág!

2 órája

Vonatra fel, gyerekek! – a 14 év alattiaknak már elég egy fotó a diákigazolványról

Címkék#jegy#MÁV#gyerek#vonat

Brunner Mónika

Már több mint egy hónapja egyszerűbben vesznek jegyet a tizennégy éven aluliak a MÁV járatain, a vonatokon, a helyközi buszokon. Elegendő a diákigazolványaik másolatának bemutatása a díjmentes jegyváltáshoz és az életkor igazolásához – akár nyomtatott, akár okostelefonon tárolt formában –, tehát már nem szükséges személyazonosító okmány vagy hivatalos dokumentum.

Fotó: MW/illusztráció

A változás célja többek között, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, különösen a nyári utazások idején. Fontos azonban, hogy a helyi közlekedésben továbbra is személyi igazolvány szükséges, valamint a kedvezményre jogosultságra sem használható a diákigazolvány másolata. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu