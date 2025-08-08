Irány a nagyvilág!
2 órája
Vonatra fel, gyerekek! – a 14 év alattiaknak már elég egy fotó a diákigazolványról
Már több mint egy hónapja egyszerűbben vesznek jegyet a tizennégy éven aluliak a MÁV járatain, a vonatokon, a helyközi buszokon. Elegendő a diákigazolványaik másolatának bemutatása a díjmentes jegyváltáshoz és az életkor igazolásához – akár nyomtatott, akár okostelefonon tárolt formában –, tehát már nem szükséges személyazonosító okmány vagy hivatalos dokumentum.
A változás célja többek között, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, különösen a nyári utazások idején. Fontos azonban, hogy a helyi közlekedésben továbbra is személyi igazolvány szükséges, valamint a kedvezményre jogosultságra sem használható a diákigazolvány másolata.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre