Vonatra fel, gyerekek! – a 14 év alattiaknak már elég egy fotó a diákigazolványról

Már több mint egy hónapja egyszerűbben vesznek jegyet a tizennégy éven aluliak a MÁV járatain, a vonatokon, a helyközi buszokon. Elegendő a diákigazolványaik másolatának bemutatása a díjmentes jegyváltáshoz és az életkor igazolásához – akár nyomtatott, akár okostelefonon tárolt formában –, tehát már nem szükséges személyazonosító okmány vagy hivatalos dokumentum.

Fotó: MW/illusztráció

A változás célja többek között, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, különösen a nyári utazások idején. Fontos azonban, hogy a helyi közlekedésben továbbra is személyi igazolvány szükséges, valamint a kedvezményre jogosultságra sem használható a diákigazolvány másolata.