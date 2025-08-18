Ön is bosszankodik? Ez az oka, hogy nem pirosodik a paradicsom a kiskertben!

augusztus 18., hétfő

Tombol a kánikula, ám ok helyütt a paradicsom csak zöldell a kertekben – csak bosszankodni tudunk. Miért nem pirosodik a zöld paradicsom, ha már minden adott egy kis paradicsomi hangulathoz?

Brunner Mónika

A zöld paradicsom oka leginkább az, hogy a paradicsom nem szereti a túl nagy hőséget. Ha a hőmérséklet tartósan 32 Celsius fok fölé emelkedik, a piros színért felelős likopin nevű pigment egyszerűen leáll a termelésben. A paradicsom ilyenkor inkább sárgul, vagy zöld marad. 

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Zöld paradicsom, forró nyár

Ha a paradicsom ráadásul túl sok nitrogént kap, akkor inkább levelet növeszt, mint gyümölcsöt érlel. A megoldás? Kálium és foszfor: ezek a tápanyagok segítenek beindítani az érési folyamatot. Egy kis fahamu vagy speciális paradicsomtrágya csodákra képes. De mit tehetünk, ha már most szeretnénk piros paradicsomot a reggeli szendvicshez? Íme néhány trükk, amit kipróbálhat:

  • Fogpiszkáló-trükk: Egy apró szúrás a gyümölcs alján, és máris beindul az etiléntermelés, ami az érésért felelős hormon
  • Gyökérmetszés: Haladó kertészek esküsznek rá, hogy a külső gyökerek elvágása serkenti az érési folyamatot
  • Levelek ritkítása: Ha a paradicsom levelei árnyékot vetnek a termésre, vágjunk le néhányat, mert a több fény gyorsabb érést hoz
  • Stressz-terápia: Igen, a paradicsom is reagál a stresszre. Ha kevesebb vizet kap, gyorsabban bepirosodik, de csak óvatosan, nehogy kiszáradjon

És akkor jöhet a „B-terv”

És ha mindez nem működik? Akkor jöhet a „B-terv”: szedje le a zöld paradicsomot, és tegye egy almával együtt egy papírzacskóba. Az alma etilént bocsát ki, ami segít beérlelni a paradicsomot. Fontos, hogy ne essen kétségbe, ha a paradicsom nem pirosodik. Lehet, hogy csak egy kis extra figyelemre van szüksége, mint egy Hollywoodi sztárnak. A paradicsom érzékeny növény, amelynek érését számos tényező befolyásolja a hőmérséklettől a tápanyagokon át egészen a fényviszonyokig. A kertészkedés nem csak fizikai munka, hanem igazi művészet is. Figyelni kell a növények jelzéseire, és időben reagálni. Ha megértjük a paradicsom „nyelvét”, nemcsak vonzó, hanem finom termést kapunk, akár még a legnagyobb hőségben is. A témában további részleteket itt olvashat. A paradicsomot igénylő lecsóról itt talál információkat. 

 

