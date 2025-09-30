Nem mindenki örül: Ők azok, akik utoljára kapják a 30 ezer forintos utalványt

A nyugdíjasok többsége örül a támogatásnak. Szeptember elején megkezdődött a 30 ezer forintos utalványok kézbesítése a nyugdíjasoknak, ám nem mindenki számíthat rá, hogy néhány napon belül megkapja a támogatást.

A 30 ezer forintos utalványt a piacokon is el kell fogadniuk az árusoknak, ha a nyugdíjas azzal fizet, bár ezt sokan nem tudják

Fotó: Veszprémi Zoltán/MW

A Magyar Posta ütemterve szerint a kézbesítés szeptember 1. és október 15. között zajlik, irányítószám szerinti sorrendben, így a lakóhely földrajzi elhelyezkedése határozza meg, ki kerül előre, és ki a sor végére. A 30 ezer forintos utalványt minden érintett megkapja, legkésőbb október 15-ig – írta meg a Pénzcentrum.

A 30 ezer forintos utalványnak nem mindenki örül

A hivatalos információ szerint hideg élelmiszerre és zöldségekre, gyümölcsre lehet elkölteni a 30 ezer forintos utalványt, így a piacokon is el kellene, hogy vegyék az árusok, ha a nyugdíjas azzal szeretne fizetni. Szemtanúja voltam, amikor a szekszárdi piacon az árus nem hallott erről, így nem fogadta el az utalványt. Az idős hölgy csalódott volt és vissza is tette az általa már zacskóba válogatott barackot. A sorban állók közül többen is mondták az árusnak, hogy nyugodtan fogadja el fizetőeszköznek az utalványt, de ő ódzkodott tőle.

Így alakul az utalványok kiosztása

Az első hetekben a főváros és Pest vármegye nyugdíjasai számíthattak arra, hogy a postás becsönget a borítékkal. Az ország keleti és déli részein élők már csak a hónap közepétől kaphatták kézhez az utalványt, míg a Dunántúl déli és nyugati vármegyéiben, például Baranyában, Vasban vagy Győr-Moson-Sopronban, akár október első feléig is eltarthat, mire minden érintetthez eljut a küldemény. Ez különösen kellemetlen lehet azok számára, akik már most beszámították a kiegészítést a szeptemberi költségvetésükbe.

Akinek október 15-ig sem érkezik meg, annak érdemes érdeklődni a nyugdíjfolyósítónál vagy a Magyar Postánál.

A támogatás célja, hogy könnyítsen az idősek mindennapi megélhetésén az emelkedő árak mellett.