Már nem kellett felelni és dolgozatot írni – 60 éve búcsúztak iskolájuktól, most visszatértek

Akkor harmincnyolcan voltak, most itt tizenheten. Néhányan üzentek, hogy sajnos nem tudnak eljönni, s valamivel többen már nem is küldhettek üzenetet. Nem volt már itt osztályfőnökük és hajdani igazgatójuk sem, de köszöntötte szép verssel és zenével az évtizedekkel ezelőtt érettségizetteket a gimnázium két mostani diákja, s a találkozóra eljött a 130 éves iskola mostani igazgatója, Huszárik Imre, aki beszélt az iskola jelenéről, kicsit utalva a múltra, s elmondta azt is, mik a lehetőségek és a feladatok.

Hatvan éve érettségiztek, szombat délelőtt újra találkoztak

Fotó: Szepesi László

Hat évtizeddel ezelőtt, mikor a találkozó résztvevői érettségiztek, hat végzős osztály volt, s mindegyikben közel negyvenen voltak. Most sokkal kevesebb a diák. A beszélgetés folyamán szóba került, hogy kevés a tanár is. Említette azt is, itt a gimnáziumban ritkultak az érettségi találkozók. Lehet, hogy a hajdani diákok összejönnek jeles évfordulókon, de inkább étteremben, s nem a hajdani iskolájuk falai között.

Az egyik volt diák elhozta érettségi tablójuk fényképét. Azt, mert az eredeti tabló egy régi tűzben sok másikkal együtt elégett, Huszárik Imre, élve az alkalommal, kölcsönkérte, s gyorsan lemásolta. Viszont, mert ő, illetve az iskola készült, a beszélgetés végén átadott a hajdani IV. D. minden ittlevő diákjának egy névre szóló, a gimnázium pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített gyémánt matura emléklapot.

Az érettségi tabló – az eredeti elégett egy tűzben

Fotó: Szepesi László

Ezen egy Kassák versből vett idézet volt, „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen”. S úgy folytatódik: a Garay János Gimnázium közössége szívből köszönti az egykori diákját, aki 1965-ben érettségizett. Köszönjük hűségét a gimnázium szellemiségéhez.