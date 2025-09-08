9 perce
Már nem kellett felelni és dolgozatot írni – 60 éve búcsúztak iskolájuktól, most visszatértek
Találkozott a IV. D. Az osztálytársak szombat délelőtt nem tanteremben, hanem a Garay Gimnázium dísztermében jöttek össze. Azért is itt, mert már nem kellett felelni, sem dolgozatot írni, ugyanis éppen 60 év eltelt azóta, hogy az érettségi után elköszöntek az alma matertől.
Akkor harmincnyolcan voltak, most itt tizenheten. Néhányan üzentek, hogy sajnos nem tudnak eljönni, s valamivel többen már nem is küldhettek üzenetet. Nem volt már itt osztályfőnökük és hajdani igazgatójuk sem, de köszöntötte szép verssel és zenével az évtizedekkel ezelőtt érettségizetteket a gimnázium két mostani diákja, s a találkozóra eljött a 130 éves iskola mostani igazgatója, Huszárik Imre, aki beszélt az iskola jelenéről, kicsit utalva a múltra, s elmondta azt is, mik a lehetőségek és a feladatok.
Hat évtizeddel ezelőtt, mikor a találkozó résztvevői érettségiztek, hat végzős osztály volt, s mindegyikben közel negyvenen voltak. Most sokkal kevesebb a diák. A beszélgetés folyamán szóba került, hogy kevés a tanár is. Említette azt is, itt a gimnáziumban ritkultak az érettségi találkozók. Lehet, hogy a hajdani diákok összejönnek jeles évfordulókon, de inkább étteremben, s nem a hajdani iskolájuk falai között.
Az egyik volt diák elhozta érettségi tablójuk fényképét. Azt, mert az eredeti tabló egy régi tűzben sok másikkal együtt elégett, Huszárik Imre, élve az alkalommal, kölcsönkérte, s gyorsan lemásolta. Viszont, mert ő, illetve az iskola készült, a beszélgetés végén átadott a hajdani IV. D. minden ittlevő diákjának egy névre szóló, a gimnázium pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített gyémánt matura emléklapot.
Ezen egy Kassák versből vett idézet volt, „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen”. S úgy folytatódik: a Garay János Gimnázium közössége szívből köszönti az egykori diákját, aki 1965-ben érettségizett. Köszönjük hűségét a gimnázium szellemiségéhez.