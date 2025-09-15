Egy új Székelyföld született a Völgységben – 80 éve érkeztek Tevelre a bukovinai székelyek

Nyolcvan éve találtak új otthonra Tevelen a Bukovinából elűzött székelyek, akiknek emlékére a településen emléknapot tartottak. Az ünnepségen Csibi Krisztina országgyűlési képviselő és Fazekas Attila polgármester is beszédet mondott, hangsúlyozva a kitartás és a hit jelentőségét.

Az emlékezők koszorút helyeztek el az emlékműnél, majd Mayer Mihály nyugalmazott püspök celebrált szentmisét. A programot történelmi előadás és közösségi együttlét zárta, méltatva a székelyek örökségét és identitását.