Egy új Székelyföld született a Völgységben – 80 éve érkeztek Tevelre a bukovinai székelyek

Rónai Gábor

Nyolcvan éve találtak új otthonra Tevelen a Bukovinából elűzött székelyek, akiknek emlékére a településen emléknapot tartottak. Az ünnepségen Csibi Krisztina országgyűlési képviselő és Fazekas Attila polgármester is beszédet mondott, hangsúlyozva a kitartás és a hit jelentőségét. 

 

Az emlékezők koszorút helyeztek el az emlékműnél, majd Mayer Mihály nyugalmazott püspök celebrált szentmisét. A programot történelmi előadás és közösségi együttlét zárta, méltatva a székelyek örökségét és identitását. 

 

 

Teol.hu videó

