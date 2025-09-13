Lépten nyomon hallani a panaszkodást arról, hogy mennyire jó volt az, amikor mindenki egy asztalnál ült, és nagyokat ettünk, röhögtünk, beszélgettünk. Megvolt a családi élmény, de úgy is lehet fogalmazni, hogy az összetartozás élménye. Nem kellett különösebb szervezés, nem volt kérdés, hogy ki mikor ér rá, mert az étkezésnek volt súlya, rendje és ideje. Mindez szépen lassan kihalóban van, és csak a nosztalgikus emléke marad. Pedig senki más nem tehet róla, hogy ez a helyzet kialakult, csak mi magunk.

Fotó: Drazen Zigic / Forrás: Shutterstock

A rohanó hétköznapokban gyakran csak „etetjük” magunkat, mint valami kötelező üzemanyag-felvétel. Könnyebb állva a pultnál bekapni pár falatot, azután menni tovább a dolgunk után, mint megteríteni az asztalt, szépen adjusztálva kirakni az ennivalót, leülni – nem mellesleg rákényszeríteni a gyereksereget, hogy ők is kövessék a példánkat –, és nyugalomban elfogyasztani az ételt. Pedig ha meg akarjuk állítani a rohanást, és jó példát akarunk mutatni az utókornak, nekünk kell kordában tartani magunkat, vagy végleg eltűnik a családi asztal mítosza. Nem kell mindennap órákig teríteni, főzni, díszíteni – elég, ha néha tudatosan lassítunk, ha teremtünk olyan alkalmakat, amikor tényleg együtt eszünk. Ezekből a kis szigetekből épül újra az a világ, amit annyira hiányolunk. A családi asztal nemcsak egy bútordarab, hanem szimbólum. Az összetartozás, a meghallgatás, az egymásra figyelés színtere. Egy hely, ahol a gyerek megtanul beszélgetni, kérdezni, mesélni. Ahol nemcsak a test táplálkozik, hanem a lélek is. Ha ezt elengedjük, akkor nemcsak egy szokást veszítünk el, hanem egy hagyományt, amely megtartott bennünket.