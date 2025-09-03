szeptember 3., szerda

A jövőbe mutat

1 órája

A dombóvári kórház fejlesztéséről egyeztetett dr. Csibi Krisztina

Címkék#dombóvári kórház#Csibi Krisztina#Pintér Szilárd

Kis Zoltán főigazgató adott tájékoztatást a Dombóvári Szent Lukács Kórház járóbeteg-szakellátásának fejlesztéséről.

Teol.hu

Erről posztolt a közösségi oldalon dr. Csibi Krisztina, a dombóvári és bonyhádi térség országgyűlési képviselője, aki azt írta: 

„Pintér Szilárd polgármesterrel és Szabó Péter jegyzővel közösen hallgattuk meg Kis Zoltán főigazgató tájékoztatóját a Dombóvári Szent Lukács Kórház járóbeteg-szakellátásának fejlesztéséről. Főigazgató úr elmondta, hogy a júniusi közös helyszíni bejárás óta milyen konkrét lépések történtek a beruházás megvalósítása érdekében, hiszen a fejlesztés kiemelt fontosságú Dombóvár és a térség lakói számára.”

„Meggyőződésem, hogy a kórház korszerűsítése és a járóbeteg-ellátás színvonalának emelése nemcsak a helyiek egészségügyi biztonságát erősíti, hanem hozzájárul a térség megtartóerejének növeléséhez is” – fogalmazott dr. Csibi Krisztina. 

 

