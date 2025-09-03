A dombóvári kórház fejlesztéséről egyeztetett dr. Csibi Krisztina

Erről posztolt a közösségi oldalon dr. Csibi Krisztina, a dombóvári és bonyhádi térség országgyűlési képviselője, aki azt írta:

„Pintér Szilárd polgármesterrel és Szabó Péter jegyzővel közösen hallgattuk meg Kis Zoltán főigazgató tájékoztatóját a Dombóvári Szent Lukács Kórház járóbeteg-szakellátásának fejlesztéséről. Főigazgató úr elmondta, hogy a júniusi közös helyszíni bejárás óta milyen konkrét lépések történtek a beruházás megvalósítása érdekében, hiszen a fejlesztés kiemelt fontosságú Dombóvár és a térség lakói számára.”

„Meggyőződésem, hogy a kórház korszerűsítése és a járóbeteg-ellátás színvonalának emelése nemcsak a helyiek egészségügyi biztonságát erősíti, hanem hozzájárul a térség megtartóerejének növeléséhez is” – fogalmazott dr. Csibi Krisztina.