Honismereti közösség

1 órája

A kacsazúza is erősítette a csapatot

Címkék#Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület#Dr Gesztesi Enő#Szekszárd#kacsa

Szeri Árpád

Közösségépítő rendezvényt tartott a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület. A huszonkét fős csapat Klézli Erzsébet tagtárs meghívására a szekszárdi dombvidéken található Klézli-tanyán adott egymásnak találkozót a hét közepén. 

Az egyesület tagjai a Klézli-tanyán vendégeskedtek a közösségépítő rendezvény alkalmával

Dr. Gesztesi Enő, a TVMEAHE elnöke, mint fő szervező elmondta, hogy a rendezvény szíves vendéglátással, nagyon jó hangulatban zajlott. Az estig tartó baráti beszélgetéseket szó szerint kiválóan fűszerezte az az ízletes kacsazúza pörkölt, amit a konyhaművészetben jártas tagtársak készítettek és tálaltak fel a résztvevőknek

 

