A kád rossz helyen van, de legalább nekem van igazam

Balogh Éva
A kád rossz helyen van, de legalább nekem van igazam

Rossz helyen van a kád

Mikor építkeztünk, azt gondoltam: a férjem a férfi a háznál, jobban ért hozzá, ami igaz is. Így sokszor engedtem. A fürdőszoba elrendezésére vonatkozóan például határozott elképzelésem volt, a helykihasználást és praktikumot alapul véve. Ő azonban megvétózta: szerinte úgy nem lehet majd kényelmesen kinyitni a felső ablakokat. Az ő elgondolása győzött. Azóta a kád ott áll, ahol ő akarta. Az ablakokat persze így sem lehet kényelmesen nyitni, ami minden egyes szellőztetésnél eszembe is jut. Mázli, hogy a kis fürdőt használom. A kád tehát rossz helyen van, és marad is valószínűleg életünk végéig – de az érzés, hogy nekem volt igazam, felülír minden bosszúságot. 

 

