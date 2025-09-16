Ő a Szekszárdról indult világjáték arca – Csenge „haza hívja” a fiatalokat

Szabó Lili Csenge egy fiatal, lendületes egyetemista, aki néptáncosként, világjáróként és a magyar kultúra elkötelezett közvetítőjeként már több országban is bemutatta hazánk sokszínű hagyományait és értékeit. „A gyökereink nem visszahúznak – hanem megtartanak. A Kapocs játékban ezt együtt fogjuk felfedezni” – vallja Csenge.

Csenge mentorként van jelen a programban, ahol rövid videókkal, élő bejelentkezésekkel és személyes üzenetekkel segíti a játékosokat saját identitásuk megélésében. Bekapcsolódása friss energiát és személyes hitelességet ad a programnak. A Kapocs nemcsak játék, hanem lehetőség arra, hogy a világ bármely pontján élő magyar fiatalok közösen fedezzék fel gyökereiket, és új módon építsenek közösséget.