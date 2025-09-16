szeptember 16., kedd

1 órája

Ő a Szekszárdról indult világjáték arca – Csenge „haza hívja” a fiatalokat

Címkék#néptáncos#kultúra#egyetemista#mentor

Megérkezett Csenge, a program arca és diákmentora, aki személyes történeteivel és energiájával segíti a fiatalokat újra felfedezni, mit jelent magyarnak lenni.

Keresztes Klaudia
Forrás: Facebook

Fotó: wolffirlikeee

Szabó Lili Csenge egy fiatal, lendületes egyetemista, aki néptáncosként, világjáróként és a magyar kultúra elkötelezett közvetítőjeként már több országban is bemutatta hazánk sokszínű hagyományait és értékeit. „A gyökereink nem visszahúznak – hanem megtartanak. A Kapocs játékban ezt együtt fogjuk felfedezni” – vallja Csenge.

Csenge mentorként van jelen a programban, ahol rövid videókkal, élő bejelentkezésekkel és személyes üzenetekkel segíti a játékosokat saját identitásuk megélésében. Bekapcsolódása friss energiát és személyes hitelességet ad a programnak. A Kapocs nemcsak játék, hanem lehetőség arra, hogy a világ bármely pontján élő magyar fiatalok közösen fedezzék fel gyökereiket, és új módon építsenek közösséget.

 

