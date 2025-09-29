szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

3 órája

A legbátrabb fiú a Csapóban tanul, neve felkerült a dicsőségfalra

Címkék#dandártábornok#rendészeti#rendőrfőkapitány#verseny

Kecskeméten felavatták a Kun Viadal győzteseinek emléktábláját. Az első Kun Vitéz, Baracskai Botond a Déli ASZC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium rendészeti képzésen részt vevő diákja lett. Elsőként az ő neve került fel a dicsőségfalra.

Teol.hu

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2024 végén Kun Viadal néven országos szakmai versenyt hirdetett a rendészeti szakképzést folytató iskolák 11–12. évfolyamos tanulói számára. 

A dicsőségfal előtt az első Kun Leány, Szabó Mercédesz Blanka és Kun Vitéz, Baracskai Botond
Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A vetélkedő – mely az országos rendőrfőkapitány fővédnöksége és a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének védnöksége alatt áll – célja a Bács-Kiskun vármegye jelentős részét lefedő egykori Jászkun Kerület vitézi kun hagyományainak ápolása mellett az elméleti felkészültséget és a fizikai állóképességet egyaránt próbára tevő, színvonalas és rangos megmérettetés megteremtése volt, ami erősíti a tanulóknak a rendészeti szervek és a rendőri hivatás iránti elkötelezettségét, a hazaszeretetet és a bajtársiasságot.

A szakmai vetélkedő két fordulóból állt. A csaknem 800 jelentkező előbb egy elméleti feladatokból álló, országos szintű online selejtezőn mérte össze tudását, majd a legeredményesebb 50 versenyző a második fordulóba jutott, amelyen egy akadályokkal tarkított ügyességi pályát kellett teljesíteni.

A legjobb egyéni eredményt elérő fiút és lányt, valamint a legjobb átlagidőt teljestő vármegye versenyzőit díjazták. A fiúk között a legjobban Baracskai Botond, a Déli ASZC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium rendészeti technikus tanulója szerepelt.

A Kun Leány címet Szabó Mercédesz Blanka érdemelte ki Vas vármegyéből, míg a legjobb átlagidőt elérő megye Zala lett.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületének dicsőségfalára a legkiválóbb leány és fiú neve került fel. Az ünnepélyes avatásra szeptember 26-án került sor Kecskeméten, ahol megjelent dr. Hablicsek Nikoletta ezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, és köszöntötte az első Kun Vitézt és Kun Leányt. 

Dr. Hablicsek Nikoletta (balról a második) és Fülöp Mónika, a Csapó Dániel középiskola igazgatója (jobbról a második) is gratulált Baracskai Botondnak (középen)
Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az eseményen dr. Gulyás Zsolt dandártábornok, Bács-kiskun vármegye rendőrfőkapitánya bejelentette: a nagy sikerre való tekintettel a Kun Viadal folytatódik. A jövő évi gyakorlati verseny helyszíne szorosan összefonódik a kunok letelepítésével és a kun hagyományokkal.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu