A levéltári szakma hazai vezetőit köszöntötte Berlinger Attila

„Szekszárd adott otthont a Magyar Nemzeti Levéltár összevont vezetői értekezletének csütörtökön. Örömmel köszöntöttem a szakma hazai vezetőit a januárban átadott tudásközpontban, mely a vármegyei levéltár új otthona is immár. Büszkék vagyunk, hogy levéltárunk és könyvtárunk is végre méltó, a XXI. század modern kihívásainak megfelelő körülmények között működhet” – írta a közösségi oldalon Berlinger Attila, a vármegyeszékhely polgármestere. 

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere
Fotó: Kiss Albert

„Megragadva a találkozás lehetőségét, gratuláltam Ruzsa Évának, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei igazgatójának, aki államalapításunk ünnepén a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült” – fogalmazott.

A polgármester a posztjában kiemelte: a feltételek mellett a szakmai munka magas színvonala is biztosított, ezért csak azt kívánta, hogy legyen a Tolna Vármegyei Levéltár továbbra is zászlóshajója a magyar érték- és közgyűjtemény megőrzésnek, az itteni szakemberek és az ide látogató kutatók vigyék hírét szerte a világban, hogy Szekszárdon mind a szakmai munka színvonala, mind a feltételek biztosítottak ahhoz, hogy büszkék lehessenek az elért eredményekre.

 

