A magyartarka a Völgységben több mint egy haszonállat (képgalériával)

A magyartarka marhafajta és a Völgység kapcsolatáról szólt az az előadás, amelyet csütörtökön este tartottak Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A Völgység 300 elnevezésű rendezvénysorozat újabb állomásaként megtartott eseményen dr. Füller Imre volt a vendég. A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének nyugalmazott ügyvezetője sok érdekességet osztott meg a közönséggel, amelynek soraiban foglalt helyet Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője, Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke és Filóné Ferencz Ibolya, a város polgármestere.

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az előadáson (Fotó: Máté Réka)

A Bonyhádi Német Önkormányzat, a Völgységi Múzeum és a művelődési központ szervezésében rendezett eseményen dr. Füller Imre arról beszélt: a német telepesek Tolnába érkezésükkor nemcsak a szőlő- és földművelést hozták magukkal, hanem az állattartásban is új szemléletet honosítottak meg, emelte ki dr. Füller Imre. A térség viszonyaihoz jól alkalmazkodó magyartarka a gazdálkodók egyik legfontosabb haszonállata lett, nemcsak igavonóként, hanem a húsa és a teje miatt is tartották. A magyartarka nemcsak egy egyszerű haszonállat volt, hanem az évek alatt Völgység egyik szimbólumává is vált.