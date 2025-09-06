Teol.hu podcast
7 órája
A népművészet nem tűnik el, csak új formát ölt – beszélgetés Komjáthi Ágnessel
Nemzeti ünnepünk alkalmából magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Komjáthi Tamásné Horváth Ágnes szövő népi iparművész.
Komjáthy Ágnes népi iparművész Fotó: Beküldött
Azt mondja, nem kell attól félni, hogy elveszik a néphagyomány, de fontos, hogy a modernitás és a hagyomány egymásra találjon. Arról is mesél, hogy a népművészeti tárgyak készítése egyfajta mentális egészségvédelem.
