szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

26°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu podcast

40 perce

A népművészet nem tűnik el, csak új formát ölt – beszélgetés Komjáthi Ágnessel

Címkék#teol podcast#népművészeti#Komjáthi Ágnes#iparművész#Magyar Ezüst Érdemkereszt

Nemzeti ünnepünk alkalmából magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Komjáthi Tamásné Horváth Ágnes szövő népi iparművész.

Kutny Gábor
A népművészet nem tűnik el, csak új formát ölt – beszélgetés Komjáthi Ágnessel

Komjáthy Ágnes népi iparművész Fotó: Beküldött

Azt mondja, nem kell attól félni, hogy elveszik a néphagyomány, de fontos, hogy a modernitás és a hagyomány egymásra találjon. Arról is mesél, hogy a népművészeti tárgyak készítése egyfajta mentális egészségvédelem.

 

Teol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu