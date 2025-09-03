szeptember 3., szerda

„A nyugdíjasok számíthatnak ránk!” – utalványokkal csenget a postás

Címkék#Süli János#postás#utalvány

Már elkezdték kézbesíteni a nyugdíjasoknak a 30 ezer forint értékű utalványokat.

Teol.hu
Erről posztolt a közösségi oldalon Süli János, a paksi térség országgyűlési képviselője. 

„Az utalványokat szeptember 1. és október 15. között kézbesítik a postások. Ezeket be lehet váltani a megszokott helyeken: az üzletekben, a diszkontokban, a pékségeknél, a hentesnél, a zöldségesnél, a piacon, vagy akár az őstermelőknél is. A nyugdíjasok számíthatnak ránk!” – fogalmazott a politikus. 

 

