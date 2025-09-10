szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Széchenyi Programiroda

23 perce

A pályázati pénzek célba juttatásában segítenek

Címkék#Széchenyi Programiroda#projekt#pályázat

Széchenyi Programiroda kontaktpont nyílt Pakson a pályázati lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

Révészné Hanol Erzsébet

Pakson is elérhetővé válik 2025 szeptemberétől a Széchenyi Programiroda (SZPI) Nonprofit Kft. új pályázói kontaktpontja, amelynek célja, hogy elérjék azokat a leendő pályázókat, akik eddig kevésbé tudtak bekapcsolódni az EU-s pályázati rendszerbe, és akiknek fokozott támogatásra van szükségük. Az SZPI rugalmas, naprakész és díjmentes tanácsadást biztosít országszerte, mind a potenciális pályázók, mind pedig a már nyertes projekttel rendelkező ügyfelek számára – személyesen és online egyaránt. A szolgáltatás előzetes időpont-egyeztetés alapján vehető igénybe. 

Female,Hr,Bank,Manager,,Financial,Advisor,Handshaking,Recruit,,Greeting,Client.
Fotó: insta_photos / Forrás:  Shutterstock

A paksi kontaktpont a városháza földszintjén található, és szeptember 3-ától minden hónap első szerdáján 8 és 16 óra között tart nyitva. További információt a +36 30 401 6095 telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu